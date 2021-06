Ông Trump sẽ bị cấm dùng Facebook trong 2 năm

Cuối cùng thì Facebook cũng công bố thời hạn cựu Tổng thống Mỹ bị cấm sử dụng nền tảng này.

Đêm 4/6, Facebook thông báo lệnh cấm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trên nền tảng sẽ kéo dài 2 năm. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 6/1, thời điểm Facebook lần đầu cấm tài khoản ông Trump.

Với lệnh cấm này, ông Trump cũng không thể tạo ảnh hưởng trên Facebook và Instagram vào kỳ bầu cử giữa kỳ, diễn ra năm 2022.

Ông Trump từng có hàng chục triệu người theo dõi trên trang Facebook trước khi bị cấm. Ảnh: Getty.

Đây là quyết định được ban giám sát độc lập của Facebook đưa ra sau khi xem xét quyết định nền tảng đưa ra từ tháng 1. Sau cuộc nổi loạn tại Đồi Capitol vào ngày 6/1, Facebook đã tuyên bố chặn tài khoản của ông Trump vô thời hạn.

Theo Reuters, ban giám sát này không đồng ý với việc chặn ông Trump vô thời hạn, và đề nghị cho họ thời hạn 6 tháng để đưa ra một phản hồi hợp lý.

"Dựa vào sự nghiêm trọng của vấn đề dẫn tới quyết định cấm tài khoản ông Trump ban đầu, chúng tôi tin rằng hành động của ông đã vi phạm nghiêm trọng nhiều điều khoản của chúng tôi, đủ để nhận mức phạt cao nhất", đại diện của Facebook cho biết.

Quyết định này được đưa ra cùng ngày châu Âu và Anh cùng mở cuộc điều tra với Facebook về việc lạm dụng dữ liệu người dùng.

Công ty này cũng nhận nhiều chỉ trích vì gần như không can thiệp vào các phát ngôn chính trị trên nền tảng. Tuy nhiên, Facebook lại xử lý rất mạnh tay trong trường hợp của ông Trump. Đây là lý do khiến mạng xã hội này bị các nghị sĩ đảng Cộng hoà chỉ trích, vì họ cho rằng đây là việc làm ảnh hưởng quyền tự do ngôn luận.

Trường hợp của ông Trump là lần đầu tiên Facebook cấm một vị nguyên thủ quốc gia đang tại vị trên mạng xã hội này.

Phản hồi lại quyết định của Facebook, đại diện ông Trump cho rằng đây là sự xúc phạm đối với những người đã bỏ phiếu cho ông, và một lần nữa lặp lại lập trường rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 đã có gian lận.

"Không thể cho qua việc họ kiểm duyệt thông tin. Cuối cùng thì chúng tôi vẫn sẽ chiến thắng. Đất nước này không thể bị ngược đãi thêm nữa", đại diện văn phòng ông Trump phản hồi.