Ông Trần Hùng bị khởi tố tội nhận hối lộ

Điều tra vụ sản xuất hơn 3 triệu cuốn sách giả, Bộ Công an đã thay đổi quyết định khởi tố ông Trần Hùng sang tội Nhận hối lộ.

Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố ông Trần Hùng (cựu kiểm soát viên chính, cựu Tổ trưởng Tổ 1444 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương) sang tội Nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 17/8, ông Trần Hùng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, lợi dụng chức vụ quyền hạn và môi giới hối lộ xảy ra tại Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 thuộc Cục QLTT Hà Nội và các doanh nghiệp, đơn vị liên quan.

Bị can Trần Hùng bị khởi tố tội Nhận hối lộ. Ảnh: Bộ Công an.

Theo điều tra, nhiều năm trước, Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát), Hoàng Mạnh Chiến (Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội) cùng 5 bị can khác thiết lập dây chuyền in ấn sách giáo khoa giả.

Nhóm này sử dụng hàng chục địa điểm tại Hà Nội để làm hệ thống văn phòng, nhà xưởng và kho hàng phục vụ cho việc in ấn, gia công, tập kết và phân phối sách giả đến nhiều địa phương.

Ngày 18/6, khi khám xét toàn bộ địa điểm liên quan đường dây, Ban chuyên án tạm giữ trên 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả, 3 máy in, hơn 1,5 triệu tem giả và khoảng 20 tỷ đồng .

3 cựu cán bộ Cục QLTT Hà Nội liên quan vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Mở rộng điều tra, Bộ Công an xác định ngày 9/7/2020, ông Trần Hùng trực tiếp chỉ đạo Đội QLTT số 15 và 17 thuộc Cục QLTT Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng quận Hoàng Mai và NXB Giáo dục Việt Nam kiểm tra, phát hiện xưởng cất giấu hơn 27.000 cuốn sách giả liên quan Công ty Phú Hưng Phát.

Quá trình giải quyết vụ việc, bị can Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) đã gặp và tác động để nhờ ông Hùng xử lý nhẹ đối với sai phạm của các cá nhân, doanh nghiệp liên quan.

Sau đó, ông Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không chỉ đạo cấp dưới giải quyết, xử lý theo quy định pháp luật đối với vụ việc liên quan 2 doanh nghiệp trên. Cho đến khi bị bắt, nhóm của Cao Thị Minh Thuận đã tiếp tục sản xuất, in ấn và tiêu thụ sách giả.

Hồi giữa tháng 8, cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Duy Hải về tội Môi giới hối lộ. Ông Trần Hùng và 3 cựu cán bộ Cục QLTT Hà Nội gồm Lê Việt Phương (cựu Phó đội trưởng Đội QLTT số 17, nay là Đội trưởng Đội QLTT số 14), Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương (2 cựu kiểm soát viên đội này) bị khởi tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cao Thị Minh Thuận, Hoàng Mạnh Chiến cùng 5 bị can khác bị khởi tố tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.