Ông Trầm Bê tham gia HĐQT một bệnh viện sau khi ra tù

Sau khi thi hành xong 2 bản án hình sự, ông Trầm Bê vừa được bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An - Bệnh viện Triều An (quận Bình Tân, TP.HCM) đã bầu ông Trầm Bê làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Trầm Bê là Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Triều An từ năm 1999 đến năm 2017 thì bị bãi nhiệm do vướng vòng lao lý bởi vụ án tại Ngân hàng Phương Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank.

Ông là người Việt gốc Hoa, sinh năm 1959, quê quán Trà Vinh, lập nghiệp tại TP.HCM. Khởi nghiệp trong lĩnh vực chế biến lâm sản, ông Trầm Bê sớm trở thành "ông trùm" ngành ngân hàng khi thao túng hoạt động tại SouthernBank rồi đến Sacombank. Ông Bê bị bắt giam ngày 1/8/2017. Theo đó, ông phải chấp hành 2 bản án hình sự, với tổng cộng 7 năm tù.

Trong vụ thứ nhất, ông Trầm Bê bị TAND TP.HCM tuyên phạt 4 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vì giúp sức cho ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng xây dựng - VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) gây thiệt hại cho VNCB khoảng 1.800 tỷ đồng .

Ở vụ thứ hai, năm 2020, TAND TP.HCM tuyên phạt ông Trầm Bê 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đến tháng 2 năm nay, ông đã hoàn thành thi hành án.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA BỆNH VIỆN TRIỀU AN

Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kế hoạch 2023 Doanh thu thuần tỷ đồng 354 402 444 489 547 537 379 591 628 Lợi nhuận sau thuế

30 36 45 59 49 31 -27 41 47

Về kết quả kinh doanh của Bệnh viện Triều An, sau một năm thua lỗ, đến năm 2022, bệnh viện Triều An đạt 591 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế 41 tỷ đồng . Trong quý I/2023, bệnh viện này đạt doanh thu thuần gần 141 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ và lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng , gấp 9,4 lần so với cùng kỳ.

Đến hết ngày 31/3, tổng tài sản của Bệnh viện Triều An đạt hơn 1.127 tỷ đồng , tăng nhẹ so thời điểm đầu năm, trong đó gần 504 tỷ đồng là các khoản phải thu dài hạn, nợ phải trả gần 532 tỷ đồng .

Hiện, bà Trầm Thuyết Kiều, con gái ông Trầm Bê vẫn đang là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đang nắm 21,4% vốn điều lệ, chị vợ ông Trầm Bê là bà Viên Tú Anh nắm 3,44%.