Ông Tống Phước Trường được chọn làm Bí thư Phú Quốc

Sau khi bổ nhiệm ông Tống Phước Trường làm Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ chọn ứng viên để bầu giữ chức chủ tịch UBND huyện này.

Sáng 5/11, Tỉnh ủy Kiên Giang họp Ban Thường vụ để bàn công tác nhân sự theo đề án đã trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Tống Phước Trường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, được Ban Thường vụ thống nhất chọn làm Bí thư Huyện ủy Phú Quốc.

Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh cho biết cơ quan chức năng đang làm thủ tục bổ nhiệm chức vụ mới cho ông Trường. Dự kiến tuần sau sẽ có quyết định chính thức.

Ngoài ra, Ban Thường vụ đang bàn bạc để chọn người giới thiệu cho HĐND huyện Phú Quốc bầu làm Chủ tịch UBND huyện.

Ông Tống Phước Trường (bìa trái hàng trước). Ảnh: Tây Hồ.

Ông Tống Phước Trường sinh năm 1977, quê huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, có trình độ thạc sĩ Triết học, cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Trường từng làm cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện An Minh, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Minh, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy An Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang, Bí thư Huyện ủy Châu Thành và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang.