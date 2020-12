Ông Tất Thành Cang bị bắt tạm giam

Ông Tất Thành Cang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Chiều 16/12, Báo Công an TP.HCM cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Cảnh sát đang tiến hành các thủ tục tố tụng đối với ông Tất Thành Cang, Phó ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Chiều cùng ngày, nguồn tin của Zing cho hay HĐND TP.HCM đã hoàn tất thủ tục tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP đối với ông Tất Thành Cang theo điều 100 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ông Tất Thành Cang bị bắt vì liên quan đến việc bán 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim (cổ đông chiến lược) tại Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Ông Tất Thành Cang. Ảnh: Quang Huy.

Tháng 11/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Cang đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ TP.HCM.

Ngày 7/12/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Cang.

Sau đó, Ban chấp hành Trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra, trong thời gian là Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, ông Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đến năm 2019, Thanh tra TP.HCM kết luận việc cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Phát triển khu công nghiệp Sài Gòn (Công ty IPD - 100% vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Công ty IPC) có nhiều sai phạm. Thời điểm vụ việc xảy ra, ông Tất Thành Cang với tư cách Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã có ý kiến chấp thuận trái quy định.

Sau đó, ông Cang đến dự hội nghị BCH Đảng bộ TP.HCM lần thứ 26 khóa X với tư cách Thành ủy viên, Phó trưởng Ban chỉ đạo công trình lịch sử TP.HCM.