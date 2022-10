Ông Tập nhấn mạnh chiến lược kinh tế lưu thông kép

Sự quan tâm ở cả trong nước và quốc tế sẽ hướng vào những hoạt động tại Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khai mạc vào sáng 16/10, và dự kiến kéo dài một tuần.

2.296 đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 16/10 tề tựu tại Đại lễ đường Nhân dân ở quảng trường Thiên An Môn để chọn ra bộ máy lãnh đạo đảng trong 5 năm tới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến vào hội trường vài phút trước lịch trình khai mạc vào 10h (giờ Bắc Kinh) - tức 9h theo giờ Việt Nam, và có bài phát biểu khai mạc tại Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

Ông đề cập về những thành tựu của đảng trong 5 năm qua và đưa ra những ưu tiên trong nhiệm kỳ tới.

Nhiều thành tựu lớn trong 5 năm qua

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết trong nhiệm kỳ qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có những kế hoạch chiến lược để phát triển đảng và đất nước, đồng thời ứng phó với thách thức và rủi ro từ quốc tế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Ông cũng nhấn mạnh về thành tựu xóa đói giảm nghèo, quốc phòng và ngoại giao.

Về Đài Loan, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói Bắc Kinh đã bắt đầu cuộc đấu tranh lớn chống lại chủ nghĩa ly khai và ảnh hưởng từ nước ngoài lên hòn đảo.

"Đối mặt với những thay đổi mạnh mẽ và bối cảnh quốc tế, chúng ta đã duy trì quyết tâm chiến lược đối ngoại. Chúng ta đã bảo vệ phẩm giá và lợi ích cốt lõi", ông Tập nói với các đại biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Tập Cận Bình coi xóa đói giảm nghèo là một trong ba "sự kiện lớn" của đảng trong một thập niên qua, bên cạnh kỷ nguyên một trăm năm và mục tiêu chủ nghĩa xã hội mang sắc thái Trung Quốc. Xóa đói giảm nghèo cũng là một trong hai mục tiêu trăm năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình tiến vào Đại lễ đường Nhân dân. Ảnh: Reuters.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, đất nước đã trở thành đối tác thương mại lớn và là điểm thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian qua.

Trung Quốc đã đưa ra một chương trình mở cửa sâu rộng hơn về hợp tác. Về khoa học, ông Tập ca ngợi những đột phá về dược phẩm và thám hiểm đáy biển, cũng như khám phá vũ trụ và công nghệ hạt nhân.

Theo South China Morning Post, Trung Quốc đã chi 2.790 tỷ nhân dân tệ ( 388 triệu USD ) cho nghiên cứu và phát triển vào năm 2021, tăng 14% so với năm 2020.

Cần tự chủ về công nghệ

Cũng tại hội nghị, ông Tập thừa nhận đảng vẫn còn những khuyết điểm và thách thức phải giải quyết. Ông nói rằng "tự cách mạng" là một cách thoát khỏi chu kỳ dẫn đến suy thoái.

Đề cập tới mục tiêu 100 năm thứ hai - xây dựng Trung Quốc thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại và vững mạnh - ông Tập cũng nói rằng đảng nên suy nghĩ về những nguy cơ phía trước, dù thời điểm hiện tại được coi là an toàn.

Ông nhấn mạnh chủ nghĩa Mác là một trong những nguyên tắc chỉ đạo cơ bản của đất nước.

"Thành công của đảng và chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc là nhờ chủ nghĩa Mác và cách Trung Quốc xoay xở để thích nghi", ông khẳng định.

Ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc cần tập trung vào phát triển chất lượng cao, bao gồm an toàn lao động, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và chiến lược kinh tế "lưu thông kép", tập trung vào khả năng mở rộng nhu cầu trong nước để có thể tự chủ.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định giáo dục, công nghệ và nhân tài là cơ sở cho sự phát triển của Trung Quốc như một quốc gia mạnh mẽ.

"Công nghệ là năng suất chính, nhân tài là nguồn lực chính và đổi mới là động lực chính", ông Tập nói, nhấn mạnh về nhu cầu tự chủ công nghệ.

Ông Tập cam kết về mục tiêu cải thiện hệ thống y tế công cộng và củng cố hệ thống để ứng phó với dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc sẽ thúc đẩy phải triển xanh. Ảnh: Reuters.

Ông cũng nói Trung Quốc cần đẩy mạnh hơn nữa hạ tầng y tế, xây dựng chính sách hỗ trợ sinh sản và chủ động thực hiện chiến lược quốc gia để ứng phó với tình trạng dân số già.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng thúc đẩy chiến lược thịnh vượng chung - qua việc tăng quy mô dân số có thu nhập trung bình.

Về mục tiêu môi trường, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc sẽ thúc đẩy phải triển xanh, giảm thiểu carbon và kiểm soát ô nhiễm.

Ông Tập cam kết sử dụng than đá một cách sạch và hiệu quả hơn. Trung Quốc đối mặt với thách thức về việc cắt giảm sử dụng than để đáp ứng các mục tiêu môi trường khi đây vẫn là tài nguyên quan trọng để cung cấp điện cho các thiết bị sưởi ấm vào mùa đông và cho hoạt động sản xuất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 16/10. Ảnh: Reuters.

Về an ninh, Trung Quốc phải hiện đại hóa hệ thống an ninh quốc gia và bảo vệ ổn định xã hội, ông Tập nói.

"An ninh quốc gia là nền tảng của trẻ hóa quốc gia và ổn định xã hội là điều kiện tiên quyết của sức mạnh quốc gia. Chúng ta phải kiên định thực hiện toàn diện khái niệm an ninh quốc gia, giữ vững an ninh quốc gia xuyên suốt các mặt công tác của đảng và nhà nước để bảo đảm an ninh quốc gia và ổn định xã hội", ông cho hay.

Phát biểu trước các đại biểu về vấn đề Đài Loan, ông Tập khẳng định sẽ không từ bỏ việc sử dụng vũ lực và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn phong trào ly khai.

Ông nói đảng phải giữ vững lập trường chiến lược để giải quyết vấn đề Đài Loan và quyết tâm thống nhất đất nước.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết đảng sẽ luôn “tôn trọng, quan tâm và làm việc để mang lại lợi ích cho người dân ở Đài Loan" về trao đổi kinh tế và văn hóa. "Giải quyết vấn đề Đài Loan là vấn đề của chính người dân Trung Quốc, do người dân Trung Quốc quyết định", ông Tập nhấn mạnh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy tay chào các đại biểu khi ông rời khỏi lễ khai mạc. Ảnh: Reuters.

Sự kiện quan trọng

Trước đó, sau khi Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố khai mạc đại hội, các đại biểu đứng dậy hát quốc ca và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những lãnh đạo quá cố của đảng và "các lão thành cách mạng" Trung Quốc, bao gồm Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ, lãnh đạo Hồng quân Chu Đức, Đặng Tiểu Bình và Trần Vân.

Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu đã được thông qua tại phiên họp đoàn chủ tịch ngày 15/10, với toàn bộ 2.296 đảng viên đủ tư cách dự đại hội, Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo China Daily, quy trình bầu ra các đại biểu bắt đầu từ tháng 11/2021, với 99,5% đảng viên tham dự. Ngoài ra, 83 đại biểu được mời theo quy trình đặc biệt, có quyền tương tự các đại biểu, cũng đã được thông qua tại phiên họp đoàn chủ tịch Đại hội đảng XX trong ngày 15/10.

Tham dự Đại hội XX, các đại biểu sẽ bầu khoảng 200 thành viên có quyền biểu quyết vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng với khoảng 170 ủy viên dự khuyết, theo Tân Hoa xã.

Các đại biểu quân đội đến trước lễ khai mạc Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 16/10. Ảnh: Reuters.

Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương mới, được tổ chức một ngày sau khi đại hội kết thúc, sẽ chọn ra 25 thành viên cho Bộ Chính trị.

Sự kiện nhiều khả năng được theo dõi nhiều nhất là màn ra mắt của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan cấp cao nhất với dự kiến có 7 thành viên.

Những ngôi nhà treo cờ đón Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Đại hội XX Tôn Nghiệp Lễ cho biết đại hội sẽ bế mạc vào ngày 22/10. Ban lãnh đạo của Trung Quốc trong 5 năm tới sẽ được xác định một ngày sau khi đại hội kết thúc.

Ông Tôn nhấn mạnh trọng tâm kinh tế của Bắc Kinh trong thời gian tới là thúc đẩy kinh tế tự cường.

"Tăng trưởng GDP là thước đo quan trọng với nền kinh tế, nhưng nó không phải chỉ số duy nhất", ông nói. "Bất kể thế giới thay đổi như thế nào, Trung Quốc sẽ không dao động trong quyết tâm mở cửa rộng hơn, sâu hơn với quốc tế", đài CGTN dẫn lời ông Tôn.

Đoàn chủ tịch Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp phiên đầu tiên vào chiều 15/10 tại Bắc Kinh trước thềm khai mạc đại hội, đánh giá các báo cáo và thông qua nhiều vấn đề về nhân sự tham dự đại hội.

Trước đó, Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đã họp trong 4 ngày từ ngày 12/10.

Phiên họp trù bị cho Đại hội Đảng XX của Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 15/10. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Sau cuộc họp, hội nghị ra thông báo dự thảo ba văn kiện bao gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương, báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa XIX, Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi) đã được thông qua và sẵn sàng trình Đại hội XX xem xét, quyết định.

An ninh cũng được thắt chặt để đảm bảo cho Đại hội XX của Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, mạng lưới an ninh xung quanh địa điểm nhạy cảm được đặc biệt tăng cường, bao gồm Đại lễ đường Nhân dân - nơi tổ chức đại hội, và khách sạn Kinh Tây - nơi hàng nghìn đại biểu sẽ lưu trú.