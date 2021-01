Ông Quách Thanh Giang làm Viện trưởng VKS TP Thủ Đức

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng làm Trưởng công an TP Thủ Đức

Công an TP.HCM công bố quyết định của Bộ Công an, điều động đại tá Nguyễn Hoàng Thắng làm Trưởng công an TP Thủ Đức.