Ông Quách Duy lĩnh 4 năm 6 tháng tù

HĐXX nhận định hành vi đăng bài bôi nhọ lãnh đạo trên Facebook của ông Quách Duy là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 15/4, TAND quận Tân Phú (TP.HCM) xét xử và tuyên phạt bị cáo Quách Duy (nguyên chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM) 4 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX nhận định cáo trạng truy tố bị cáo Quách Duy là có cơ sở, đúng pháp luật. Hành vi của ông Duy khi đăng bài viết có nội dung xúc phạm một số cán bộ, lãnh đạo là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên tuyên mức án như trên.

Bị cáo Quách Duy tại tòa. Ảnh: Thành Chung.

Theo cáo trạng, năm 2019, qua thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông và hoạt động kiểm tra thông tin được cung cấp trên Internet, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM (Sở TTTT) đã làm việc với ông Quách Duy về việc tài khoản Facebook "Duy Quách" đăng tải 3 bài viết có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của một số nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, TP.HCM.

Sở TTTT đã tiến hành giám định và kết luận các nội dung bài viết liên quan của ông Quách Duy vi phạm điểm a, khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng; vi phạm điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Từ kết luận giám định của Sở TTTT, ngày 18/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Quách Duy, đồng thời trích xuất dữ liệu từ điện thoại di động, máy tính, thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án.

Trước khi bị khởi tố, ngày 23/5/2019, ông Quách Duy bị Sở TTTT TP.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, truyền đưa thông tin vu khống, xúc phạm danh dự và uy tín của cá nhân. Ông Quách Duy sau đó khởi kiện ra tòa, yêu cầu Sở TTTT TP.HCM hủy quyết định xử phạt.

Ngày 6/9/2019, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, bác đơn khởi kiện của ông Quách Duy. Ngày 10/9/2020, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm.