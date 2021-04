Ông Phạm Minh Chính được giới thiệu để bầu làm Thủ tướng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng. Nhân sự được giới thiệu cho chức danh này là Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính.

Sáng 5/4, sau khi được Quốc hội bầu, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử để bầu Thủ tướng. Nhân sự được giới thiệu là Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Trong danh sách sơ bộ nhân sự được các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng được giới thiệu ứng cử ở khối Chính phủ.

Trước đó, ngày 2/4, Quốc hội đã miễn nhiệm chức danh Thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc - người vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Nếu Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính nhận được tín nhiệm từ Quốc hội, ông sẽ là người kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc và trở thành vị Thủ tướng thứ mười trong lịch sử kể từ năm 1945 đến nay.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu làm Thủ tướng. Ảnh: Thuận Thắng.

Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958, quê ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa (XII, XIII); Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (XI, XII, XIII) và là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông bắt đầu công tác tại Bộ Công an từ năm 1996 và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Thư ký Tổng hợp Văn phòng Bộ Công an; Phó cục trưởng phụ trách Cục rồi Cục trưởng Cục Tình báo Kinh tế và Khoa học kỹ thuật Bộ Công an.

Năm 2006, ông Chính được bổ nhiệm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Những năm này, ông còn kiêm nhiệm vị trí chuyên viên Văn phòng Chính phủ, giảng viên đại học dạy tại các trường công an…

Ông được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng Công an nhân dân năm 2007 và được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật 3 năm sau đó.

Tháng 7/2010, sau khi được phong học hàm phó giáo sư chuyên ngành luật, ông Chính được thăng cấp bậc hàm trung tướng và trở thành thứ trưởng Bộ Công an. Một năm sau, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XI rồi được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Chính sau đó được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng XII, ông Chính được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII rồi được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị. Sau đó, Bộ Chính trị phân công ông tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.