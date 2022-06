'Ông Nguyễn Thanh Long có nhiều đóng góp, nhưng buộc phải kỷ luật'

Chiều 16/6, sau khi bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp.

Chia sẻ về việc bãi nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trong kỳ họp Quốc hội, ông Cường nói rất bùi ngùi khi phải đọc nghị quyết bãi nhiệm đồng chí, đồng nghiệp.

Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh thành tựu của ngành y tế và cá nhân ông Nguyễn Thanh Long là rất lớn, rất đáng ghi nhận, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua.

“Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật và để giữ vững kỷ cương, kỷ luật, chúng ta buộc phải thực hiện quyết định như vậy. Dù rất buồn và đau xót, sai phạm vẫn phải xử lý”, ông Cường nhắc lại tinh thần nghị quyết của Quốc hội là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong thực hiện công vụ của cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính trị.

Chia sẻ thêm về việc kỷ luật tư lệnh ngành Y tế, Tổng Thư ký Quốc hội cho hay khi Ban Chấp hành Trung ương tổ chức phiên họp bất thường để xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nghẹn ngào khi phát biểu chia sẻ, đánh giá về thành tích.

Theo tinh thần của Trung ương, nguyên tắc kỷ luật của Đảng là kỷ luật sắt, vì thế không có vùng cấm, không có ngoại lệ, ai vi phạm đều phải bị xử lý.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc phải chăng do thiếu sự giám sát trong thực hiện các Nghị quyết với nhiều cơ chế đặc cách, đặc thù giai đoạn phòng, chống dịch, Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định "không có sự liên quan giữa sai phạm của ông Nguyễn Thanh Long và việc ban hành Nghị quyết 30 của Quốc hội".

Theo ông Cường, Nghị quyết 30 kịp thời tháo gỡ về mặt thể chế, đảm bảo quy định của pháp luật được thực thi. Bởi Hiến pháp quy định người dân không bị hạn chế đi lại, nhưng trong trường hợp không công bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh, nhằm phòng chống dịch lây nhiễm ra cộng đồng thì tuỳ theo từng địa bàn, hệ thống hành chính có quyền hạn chế quyền tự do đi lại của công dân.

"Như vậy, nếu không có Nghị quyết của Quốc hội thì việc làm trên sẽ vi hiến", theo giải thích của ông Cường.

Một lần nữa, ông khẳng định vi phạm của cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long không phải xuất phát từ nghị quyết với các cơ chế đặc biệt, đặc cách, đặc thù.

Liên quan đến vụ án Việt Á, ông Cường khẳng định sai phạm của tổ chức, cá nhân đã được kết luận rõ.

Ông Cường nói thêm giá kit xét nghiệm chưa được hội đồng chuyên môn thẩm định nhưng cục chuyên môn của Bộ Y tế đã có mấy văn bản gửi địa phương về việc mua theo giá thông báo theo chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Long là không đúng quy định.

“Có trục lợi hay không thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ, nhưng hình thức bề ngoài mà có văn bản thông báo giá để địa phương mua khi không được hội đồng chức năng tư vấn, đánh giá, chưa làm đầy đủ quy trình thì rõ ràng bỏ sót quy trình, gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước", theo lời ông Cường.

Trước lo ngại thực trạng cán bộ y tế "không dám làm gì" khi thấy hàng loạt cán bộ, lãnh đạo trong ngành bị kỷ luật, Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định pháp luật về đấu thầu, mua sắm đã rất cụ thể nên nếu cán bộ thực hiện đúng quy định, sẽ không có vi phạm.

Sáng 7/6, Quốc hội bỏ phiếu kín bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Tối cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Long, để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Bộ Công an, ông Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Trước đó, các cơ quan có thẩm quyền kết luận ông Nguyễn Thanh Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý.

Đặc biệt, ông Long còn được xác định thiếu kiểm tra, giám sát, can thiệp, tác động, hỗ trợ công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với kit xét nghiệm để việc ban hành thông báo giá, các sinh phẩm trang thiết bị y tế chẩn đoán nCoV trái quy định.

Từ hành vi này, cơ quan có thẩm quyền kết luận ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương.