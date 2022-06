Ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh bị bắt

Ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vai trò liên quan vụ Việt Á.

Nhiều công an đến Bộ Y tế Bên ngoài trụ sở Bộ Y tế, phóng viên của nhiều cơ quan thông tấn, báo chí cũng có mặt để tác nghiệp.

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh (nguyên Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ, nguyên Chủ tịch Hà Nội), ông Phạm Công Tạc (nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Long (nguyên Bộ trưởng Y tế) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Theo Bộ Công an, ông Chu Ngọc Anh đã vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ông Phạm Công Tạc vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Còn ông Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Ông Chu Ngọc Anh.

Tại họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra ngày 16-17/5, cơ quan này xác định Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm trong đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khai trừ đảng ông Nguyễn Minh Tuấn (nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế), Nguyễn Nam Liên (nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Y tế, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Đặng Đức Anh nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Chánh Thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Mạnh Cường bị khiển trách.

Ngày 7/6, Quốc hội đã bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Sau đó, HĐND Hà Nội đã thống nhất bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh.