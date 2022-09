Ông Nguyễn Quốc Cường sở hữu Ferrari SF90 Spider thứ hai tại Việt Nam

Đây là biến thể mui trần của mẫu Ferrari thương mại mạnh mẽ nhất hiện nay.

Chiếc Ferrari SF90 Spider thứ hai vừa cập bến Việt Nam và thuộc sở hữu của ông Nguyễn Quốc Cường. Ảnh: NVCC

Sáng 30/9, ông Nguyễn Quốc Cường chia sẻ thông tin sở hữu chiếc Ferrari SF90 Spider màu xanh. Theo nguồn tin của Zing, đây là chiếc SF90 Spider thứ hai cập bến Việt Nam, sau chiếc đầu tiên có màu đỏ.

Ngoại thất xe sở hữu màu xanh dương, kết hợp với bộ mâm năm chấu màu xám cùng cùm phanh màu vàng. Các tuỳ chọn khác ở ngoại thất cũng như phối màu nội thất vẫn chưa được công bố.

Đồng thời đây là chiếc SF90 thứ 7 xuất hiện tại thị trường trong nước. Ngoài 2 chiếc là phiên bản mui trần Spider, 5 chiếc SF90 còn lại đều thuộc biến thể mui cứng (Stradale), trong đó 2 chiếc được nhập khẩu chính hãng và thuộc diện tạm nhập tái xuất, mang về phục vụ mục đích trưng bày. 3 chiếc còn lại được nhập khẩu dưới dạng tư nhân và đã có chủ.

Ngoài chiếc xe này, garage của doanh nhân 8x còn có thêm sự xuất hiện của chiếc Ferrari F8 Tributo đầu tiên tại Việt Nam. Trong quá khứ, ông Cường còn sở hữu thêm nhiều siêu xe của thương hiệu Italy như 360 Spider, 458 Italia, 488 GTB/Spider và F12 Berlinetta.

Chiếc Ferrari SF90 Spider đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM. Ảnh: Hùng Nguyễn.

SF90 Spider là mẫu xe thương mại mui trần mạnh mẽ nhất hiện nay của hãng xe Italy. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ F154 V8, dung tích 4.0L tăng áp kép.

Khối động cơ này cũng được sử dụng trên hai mẫu F8 Tributo và GTC4Lusso, tuy nhiên được tinh chỉnh để sản sinh công suất lên đến 780 mã lực và 800 Nm mô men xoắn, khiến SF90 là mẫu xe sở hữu khối động cơ V8 mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Ferrari.

Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm một mô-tơ điện được đặt ở cầu trước và 2 mô-tơ điện ở cầu sau và đều sử dụng pin lithium-ion, bổ sung 220 mã lực, giúp tổng công suất của SF90 Stradale tăng lên mức 1.000 mã lực.

Ferrari SF90 Spider có 4 chế độ lái, bao gồm eDrive với khả năng vận hành hoàn toàn bằng điện, tiếp theo là Hybrid, Performance và Qualify. Hộp số là loại ly hợp kép 8 cấp, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh, giúp xe đạt vận tốc 100 km/h từ trạng thái tĩnh chỉ trong 2,5 giây, tốc độ tối đa đạt 340 km/h.

SF90 Spider vẫn giữ lại kiểu dáng quen thuộc của biến thể mui cứng ở phần đầu xe, tuy nhiên được đã thay đổi đôi chút để đảm bảo tính khí động học. Cụ thể, cột A trên mẫu xe này này được làm mỏng hơn, mui xe được hạ thấp 20 mm, kính chắn gió nghiêng nhiều hơn và khoang lái được đưa về gần người lái hơn.

Theo công bố của Ferrari, SF90 Spider nặng 1.670 kg, nặng hơn biến thể 100 kg do có thêm cơ cấu mui gấp và được gia công lại khung gầm. Phần mui này cũng nhẹ hơn 40 kg so với mui cứng thông thường do sử dụng nhiều vật liệu nhôm. Siêu xe này chỉ mất khoảng 14 giây cho quá trình đóng/mở mui.

Khoang lái của SF90 Spider được thiết kế để giảm thiểu các nhiễu động không khí cũng như hạn chế tiếng ồn của gió. Ngoài ra, một ống cộng hưởng âm thanh được đặt bên trong khoang lái để truyền âm từ ống xả giúp người lái có thể nghe rõ hơn tiếng của động cơ. Nội thất của SF90 Spider nổi bật với màn hình cong ở phía sau vô lăng có kích thước 16 inch, vô lăng thể thao với khu vực touchpad, màn hình hiển thị kính lái HUD...