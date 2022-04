Ông Nguyễn Hoài Nam bị phạt 3 năm 6 tháng tù

Ông Nguyễn Hoài Nam bị cáo buộc đăng nhiều bài viết trên Facebook để đả kích các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Ngày 5/4, TAND TP.HCM phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nam (49 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) 3 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo trạng, năm 2018, ông Nam thực hiện bài điều tra về sai phạm xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Đầu tháng 10/2018, ông Nam đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm việc và cung cấp các tài liệu, dữ liệu điện tử và tài liệu khác cho đơn vị này. Thời điểm đó, ông Trần Văn Vệ là Chánh văn phòng, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an, được phân công chỉ đạo, điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Sau đó, 3 lãnh đạo của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam bị truy tố, đưa ra xét xử. 14 người khác được xác định có hành vi đưa hối lộ nhưng không bị xử lý hình sự.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nam tại tòa. Ảnh: Dương Trang.

Các cơ quan tố tụng đã xử lý các cá nhân trên nhưng ông Nam cho rằng cơ quan công an bao che, bỏ lọt tội phạm. Theo cơ quan điều tra, các chứng cứ do ông Nam cung cấp là sai, nhà chức trách chưa phát hiện dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp như nội dung ông Nam tố cáo. Tuy nhiên, ông Nam vẫn tiếp tục có đơn thư, đăng tải các bài viết tố cáo ông Trần Văn Vệ và các điều tra viên thụ lý vụ án.



Tháng 12/2020, ông Trần Văn Vệ và ông Trần Văn Quân đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Hoài Nam đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an, khi bị can này có bài viết phản đối quyết định tố tụng của Văn phòng cảnh sát điều tra Bộ Công an trong vụ án xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Đến tháng 4/2021, ông Nam bị bắt tạm giam.

Tại tòa, ông Nguyễn Hoài Nam cho rằng cáo trạng VKSND TP.HCM truy tố gây oan sai cho bị cáo.

"Bị cáo thừa nhận đã đăng nhiều bài viết trên Facebook, nhưng hành vi của bị cáo là không vi phạm pháp luật", ông Nam nói và cho biết các tài liệu bị cáo cung cấp cho CQĐT đã được xử lý nhưng không đúng luật. Theo bị cáo, ông chưa từng bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM mời lên làm việc và xử phạt hành chính.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu tới trật tự xã hội; cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, quá trình công tác được tặng nhiều giấy khen, bằng khen và có nhiều tác phẩm đạt giải báo chí. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên mức án trên.