Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố vì giúp Công ty Nhật Cường trúng thầu

VKSND Tối cao cáo buộc ông Chung đã sử dụng quyền của Chủ tịch TP Hà Nội để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Ngày 22/9, ông Nguyễn Đức Chung (54 tuổi, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 Điều 281 Bộ luật Hình sự 1999. Khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Liên quan vụ án này, các bị can Nguyễn Văn Tứ (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội), Phạm Thị Thu Hường (cựu Chánh văn phòng), Nguyễn Tiến Học (cựu Phó giám đốc) và Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng thuộc sở này) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Võ Việt Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh) bị cáo buộc đồng phạm với nhóm ông Tứ.

Ông Nguyễn Đức Chung đang thụ án 5 năm tù. Ảnh: Hải Nam.

Theo cáo buộc, từ 2016 đến cuối 2018, Sở KH&ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư thực hiện 2 gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố các năm 2016 và 2017.

Do có mối quan hệ từ trước, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bị truy nã quốc tế) đã nhờ ông Chung giúp đỡ, tạo điều kiện cho Nhật Cường trúng thầu các gói số hóa trên.

Sau khi được Huy nhờ, bị can Chung đã sử dụng quyền của Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo Sở KH&ĐT, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Chung, bị can Nguyễn Văn Tứ và cấp dưới đã tiến hành nhiều thủ tục trái quy định nhằm tạo lợi thế cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu.

Các bị can Bùi Quang Huy, Võ Việt Hùng và Lê Duy Tuấn thuộc Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh đã gian lận, thông thầu và chuyển nhượng thầu trái phép thông qua việc lập khống hợp đồng chứng minh khả năng, kinh nghiệm để hợp thức hóa hồ sơ năng lực tham gia dự thầu.

Hành vi của các bị can làm sai lệch kết quả chọn nhà thầu. Hậu quả, chỉ 45% tài liệu hồ sơ được đẩy lên hệ thống của Sở KH&ĐT, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26,5 tỷ đồng . Sau khi trúng thầu, Công ty Nhật Cường đã bán lại cho Công ty Đông Kinh. Qua đó Nhật Cường hưởng lợi gần 20 tỷ đồng .

Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty Nhật Cường giữa năm 2020. Ảnh: N.H.

VKS xác định ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội để can thiệp trái quy định của pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Theo cáo trạng, bị can Chung yêu cầu Sở KH&ĐT Hà Nội lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố trong khi tới thời điểm hiện nay, Hà Nội chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung.

Cựu Chủ tịch UBND Hà Nội còn cho Công ty Nhật Cường thí điểm số hóa để cho doanh nghiệp này tham gia đấu thầu và trúng thầu. Đồng thời, Công ty Minh Hoa (do vợ ông Chung làm giám đốc) đã ký hợp đồng kinh tế khống với Công ty Nhật Cường. Từ đó, liên danh Nhật Cường - Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự thầu và trúng thầu.

"Hành vi nêu trên của bị can Nguyễn Đức Chung xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc UBND TP Hà Nội", cáo trạng nêu.