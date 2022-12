Ông Netanyahu trở lại làm thủ tướng Israel

Ông Benjamin Netanyahu đã tuyên thệ trở thành thủ tướng Israel ngày 29/12. Đây sẽ là nhiệm kỳ thủ tướng thứ 6 của ông Netanyahu, theo CNN. Nhà lãnh đạo Israel trở lại chính trường chỉ 18 tháng sau khi rời nhiệm sở.

Trong lần trở lại chức vụ thủ tướng Israel này, ông Netanyahu nhận được sự ủng hộ của một số chính trị gia cực hữu. Chính phủ của ông cũng được đánh giá là thiên hữu nhất trong lịch sử Israel.

Đảng Likud của ông Netanyahu sẽ nắm giữ một số chức vụ quan trọng nhất trong nội các Israel, bao gồm bộ trưởng Ngoại giao, bộ trưởng Quốc phòng và bộ trưởng Tư pháp.

Trong bài phát biểu sau khi tuyên thệ, Thủ tướng Netanyahu cho biết chính phủ của ông có ba mục tiêu chính.

Mục tiêu đầu tiên là ngăn chặn Iran sở hữu hạt nhân. Thứ hai, chính phủ của ông sẽ phát triển cơ sở hạ tầng. Thứ ba, ông sẽ ký thêm nhiều hiệp định hòa bình với các quốc gia Arab nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và thế giới Arab.

Để có thể thành lập chính phủ, đảng Likud của ông Netanyahu đã phải liên kết với các thành phần dân tộc chủ nghĩa và thiên về tôn giáo nhất tại Israel. Những người này sẽ nắm một số chức vụ trong chính phủ của ông Netanyahu.

Cụ thể, Itamar Ben Gvir, người bị cáo buộc bài người Arab, giữ chức bộ trưởng An ninh quốc gia. Bezalel Smotrich, thủ lĩnh đảng Phục quốc Do Thái giáo, trở thành bộ trưởng Tài chính. Aryeh Deri, thủ lĩnh đảng Shas, được bổ nhiệm chức bộ trưởng Nội vụ kiêm bộ trưởng Y tế.

Một trong những lý do giúp ông Benjamin Netanyahu trở lại ghế thủ tướng là sự quan ngại của người dân Israel về việc quốc gia đang dần mất đi "bản sắc Do Thái".

