Ông lớn thu phí BOT thu gần 3 tỷ đồng mỗi ngày

Trong năm 2022, ông lớn ngành thu phí giao thông - Tasco ghi nhận tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, trong đó lãi ròng đạt gần 140 tỷ đồng, gấp 3 lần năm ngoái.

Công ty CP Tasco (HUT) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2022 với kết quả kinh doanh tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Cụ thể, trong quý IV, "trùm BOT" này ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 316 tỷ đồng , tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mảng kinh doanh thu phí tiếp tục đóng góp chính vào doanh thu quý IV chiếm 215 tỷ đồng .

Giá vốn bán hàng tăng lên 254 tỷ đồng khiến lãi gộp của Tasco giảm còn 62 tỷ đồng . Trong quý IV, chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 83 tỷ đồng ; chi phí bán hàng gần 12 tỷ đồng , giảm 45%. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ 2021, đạt 101 tỷ đồng .

Từ kết quả kinh doanh trên, hết quý IV, công ty mẹ của VETC ghi nhận lãi ròng gần 27 tỷ đồng , giảm 85% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, đây vẫn là quý thứ 5 liên tiếp ông lớn ngành thu phí giao thông có lãi.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính riêng quý IV/2022 đạt 8,8 tỷ đồng , tăng 25% so với cùng kỳ do doanh thu thuần tăng 214% chủ yếu đến từ doanh thu cung cấp dịch vụ thu phí ETC. Doanh thu tài chính giảm 129 tỷ, tương đương 585 so với cùng kỳ năm ngoái do công ty đã hoàn thành thoái các khoản đầu tư tài chính.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 59 tỷ nhằm phục vụ hoạt động cải tiến doanh nghiệp, đồng thời trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu khó đòi.

Lũy kế cả năm 2022, Tasco ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.080 tỷ đồng , tăng 24% so với năm ngoái, tương đương mỗi ngày thu gần 3 tỷ đồng ; lãi ròng đạt 138 tỷ đồng , gấp 3 lần mức lãi của năm 2021.

KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG 6 NĂM QUA CỦA TASCO

Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Doanh thu thuần tỷ đồng 2178 1136 1107 750 870 1080 Lợi nhuận sau thuế

297 66 45 -243 44 138

Năm 2022, ban lãnh đạo Tasco đặt mục tiêu ghi nhận 11.400 tỷ đồng doanh thu và 250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gấp 12 lần và 5 lần năm 2021. Như vậy, kết thúc năm, "trùm BOT" này mới thực hiện được hơn 9% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 55% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của ông trùm thu phí giao thông tiếp tục mở rộng lên gần 11.632 tỷ đồng , tăng 8% so với đầu năm, chủ yếu nằm ở tài sản dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, sau giai đoạn tăng dựng đứng hồi tháng 3/2022 trước các thông tin đổi chủ, cổ phiếu HUT của Tasco đã liên tục ghi nhận xu hướng sụt giảm cùng với thị trường chung. Hiện tại, thị giá cổ phiếu này chỉ còn được giao dịch ở mức 14.800 đồng/đơn vị, thấp hơn tới 71% so với mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 3.

Tại thị trường trong nước, Tasco được mệnh danh là "trùm BOT" khi là chủ đầu tư và quản lý vận hành hàng loạt dự án BOT lớn như BOT Quốc Lộ 10, Quốc lộ 21, Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Bình, Quốc lộ 10 đi Hải Phòng… Đáng kể nhất là Dự án Thu phí không dừng toàn quốc - thông qua công ty con Thu phí tự động VETC với tỷ lệ sở hữu hơn 99%.

Bên cạnh đó, thông qua các công ty thành viên, Tasco còn nắm giữ danh mục dự án bất động sản quy mô lớn tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP.HCM như Dự án tại phường Xuân Phương đã phê duyệt 1:500 và chủ trương đầu tư; Dự án tòa nhà văn phòng 48 Trần Duy Hưng (2.800 m2); Dự án tòa nhà Dương Đình Nghệ (2.800 m2); Trung Tâm Savico Megamall Long Biên (4,6 ha)...