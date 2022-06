Ông lớn ngành gạo giảm chỉ tiêu lợi nhuận vì đầu vào tăng

Angimex quyết định giảm 51% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 khi các chi phí phân bón, vận chuyển, logistics tăng cao và cạnh tranh ngành khốc liệt hơn.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022, Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex - AGM) đã thông qua kế hoạch kinh doanh mới, báo cáo phương án tăng vốn và thay đổi nhân sự cấp cao.

Cổ đông đã thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu hợp nhất năm nay xuống 3.939 tỷ đồng , tức giảm 51% so với kế hoạch ban đầu. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 25 tỷ đồng , giảm 64% so với kế hoạch trước đó và cũng giảm 57% so với thực hiện năm ngoái.

CHỈ TIÊU KINH DOANH CỦA ANGIMEX

Nhãn Năm 2020 Năm 2021 Quý I/2022 KH2022 điều chỉnh KH 2022 ban đầu Doanh thu Tỷ đồng 1961 3931 1020 3939 8004 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 30.3 57.6 12.5 25 39

Công ty cho biết ngành lương thực đang đối mặt với các thách thức như chi phí đầu vào gia tăng (giá phân bón, chi phí vận chuyển, logistics tăng cao), trong khi tỷ suất lợi nhuận của lĩnh vực xuất khẩu gạo vào thị trường châu Á thấp và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước ngày càng khốc liệt.

"Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh nhằm thích ứng với sự biến động của thị trường. Tuy nhiên, Angimex khẳng định vẫn nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng để tạo đà hồi phục mạnh mẽ trong các giai đoạn tiếp theo", lãnh đạo Angimex nói thêm.

Thực tế theo báo cáo quý I, doanh nghiệp vẫn ghi nhận doanh thu tăng trưởng 175% lên 1.020 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 213% đạt 12,5 tỷ đồng . Như vậy, công ty chuyên xuất khẩu gạo đã hoàn thành 50% chỉ tiêu lợi nhuận mới chỉ sau một quý.

Lãnh đạo Angimex cũng thông báo hoạt động xuất khẩu trong tháng 4-5 vẫn đạt mức cao hơn 20.000 tấn/tháng và giúp tổng sản lượng lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 140.000 tấn (tương ứng doanh thu 1.600 tỷ đồng ). Năm ngoái Angimex nằm trong top 3 công ty xuất khẩu gạo lớn nhất cả nước với sản lượng 150.000 tấn.

Ông lớn ngành lúa gạo còn đặt mục tiêu mở rộng diện tích liên kết canh tác sản xuất tăng luỹ tiến qua từng năm. Chỉ tiêu cho năm 2022 sẽ đạt 15.000 ha và mục tiêu đến năm 2025 lên con số 40.000 ha.

Tại đại hội, công ty cũng báo cáo đã hoàn thành chào bán lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng . Toàn bộ số tiền được góp vào Công ty con Chế biến lương thực Angimex, nhằm đảm bảo ổn định sản lượng và đẩy mạnh mảng kinh doanh gạo nội địa.

Đối với việc tăng vốn, lãnh đạo doanh nghiệp nhắc lại phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 130%. Công ty đã gửi hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ cuối tháng 3 nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi, do vậy đang tiếp tục theo dõi hồ sơ.

Còn phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100%, giá chào bán 16.500 đồng cũng chưa thể triển khai, do phương án này phải thực hiện sau kế hoạch chia cổ tức và thương cổ phiếu trên.