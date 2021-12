Ông lớn đứng sau những bom tấn truyền hình Hàn Quốc

Studio Dragon hiện là một trong những đơn vị sản xuất phim ảnh nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Chuyên gia dự đoán Studio Dragon tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Squid Game và Hellbound không phải bộ phim truyền hình Hàn Quốc duy nhất gặt hái thành công tại bảng xếp hạng điện ảnh toàn cầu trong năm 2021. Bên cạnh hai tựa phim đình đám trên, dự án Hometown Cha-Cha-Cha cũng lọt vào danh sách những tác phẩm phim ảnh được khán giả toàn thế giới yêu thích nhất.

Hometown Cha-Cha-Cha ghi nhận thành tích nổi bật ở cả hai khu vực nội địa và quốc tế. Tập cuối bộ phim đạt mức tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 12,7%. Dù đã kết thúc từ lâu, phim vẫn thường xuyên có mặt trên top 10 của bảng xếp hạng toàn cầu, trở thành một trong những chương trình truyền hình không phải tiếng Anh được theo dõi nhiều nhất.

Thành công của Hometown Cha-Cha-Cha giúp thu hút sự chú ý cho Studio Dragon - đơn vị sản xuất bộ phim. Ảnh: tvN.

Đặc biệt, thành công của Hometown Cha-Cha-Cha đã khiến Studio Dragon - đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất bộ phim - trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Thành công vượt trội

Studio Dragon hiện là một trong số công ty sáng tạo nội dung lớn nhất Hàn Quốc.

Mới đây, vào ngày 8/12, Studio Dragon được vinh danh tại lễ trao giải Korea Content Awards 2021. Đây là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận cống hiến nổi bật trong việc sản xuất, phát triển và quảng bá nội dung giải trí.

Cụ thể, Studio Dragon được trao bằng khen của tổng thống nhờ thành tích công ty đạt được trên thị trường phim ảnh quốc tế, điển hình giúp nâng cao độ phủ sóng của văn hóa Hàn Quốc thông qua loạt tác phẩm nổi tiếng gồm Crash Landing On You, It's Okay To Not Be Okay, Record Of Youth, Start-Up và The Uncanny Counter.

Ngoài ra, tại sự kiện thường niên Ngày Thương mại lần thứ 58, Studio Dragon cũng được trao giải thưởng vì đạt doanh thu xuất khẩu hơn 100 triệu USD mỗi năm.

Có thể nói Studio Dragon đã trở thành cái tên quen thuộc với người hâm mộ phim ảnh Hàn Quốc.

Tháng 12/2020, Studio Dragon gặt hái thành công quốc tế thông qua Sweet Home, series phim gốc của Netflix. Đây là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên lọt vào top 10 bảng xếp hạng hàng ngày tại Mỹ.

Tới năm 2021, ngoài Hometown Cha-Cha-Cha, Studio Dragon còn chịu trách nhiệm sản xuất Vincenzo - tác phẩm ăn khách có sự góp mặt của Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin. Bộ phim leo lên vị trí thứ 4 trong danh sách 10 chương trình truyền hình hàng đầu của Netflix trên toàn cầu trong ngày 26/4, đồng thời chiếm hạng 4 ở danh sách những phim truyền hình Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất xuyên suốt năm 2021, theo Forbes.

Các dự án của Studio Dragon gặt hái thành công tại cả khu vực nội địa và quốc tế. Ảnh: Naver.

Kết hợp cùng công ty giải trí, studio nước ngoài để sáng tạo, sản xuất nội dung hiện là mục tiêu được Studio Dragon tích cực theo đuổi.

Vào tháng 6, Studio Dragon thông báo kế hoạch hợp tác cùng nền tảng phát sóng trực tuyến Apple+ và studio sản xuất Skydance Media của Mỹ. Dự án đầu tiên họ thực hiện cùng nhau là series phim giả tưởng, bí ẩn dài 10 tập The Big Door Prize. Vào đầu năm 2020, Studio Dragon tuyên bố dự định sản xuất phiên bản mới cho 4 bộ phim truyền hình của mình, kết hợp cùng Skydance Media.

Tương lai nhiều hứa hẹn

Theo báo cáo phân tích do DB Financial Investment công bố vào ngày 24/12, 2022 dự kiến trở thành một năm đầy hứa hẹn, chứa đựng nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa đối với Studio Dragon.

"Chúng tôi dự đoán có sự gia tăng trong số lượng phim phát sóng trên đài truyền hình, hoặc trên nền tảng trực tuyến. Trong 120 dự án mà studio lên kế hoạch hoặc đang trong quá trình sản xuất, có ít nhất 22 phim truyền hình, 6 phim gốc của Tving, và 8 dự án hợp tác với các nền tảng OTT (Over-The-Top) toàn cầu đã được ấn định lịch phát sóng", DB chia sẻ.

Theo DB, Studio Dragon cho ra mắt tổng cộng 26 tác phẩm trong năm 2020 và 25 bộ phim vào năm 2021, tuy nhiên, dự kiến có ít nhất 31-33 tựa phim của Studio Dragon lên sóng vào 2022.

Tới ngày 28/12, Studio Dragon công bố danh sách những dự án sẽ được phát hành trong năm 2022. Một số cái tên nổi bật gồm Eve với sự tham gia của Seo Ye Ji, Park Byung Eun, Lee Sang Yeop, Twenty Five, Twenty One do Nam Joo Hyuk và Kim Tae Ri thủ vai chính, Shooting Stars của Lee Sung Kyung, Kim Young Dae, Yoon Jong Hoon, và đặc biệt là tác phẩm Our Blues quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu như Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, Han Ji Min, Kim Woo Bin và Uhm Jung Hwa.

Dự án quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng. Ảnh: Naver.

Dù vậy, chia sẻ với Korea JoongAng Daily, Studio Dragon cho thấy cái nhìn thận trọng trong việc dự đoán "liệu điều gì trở thành bom tấn".

"Tôi nghĩ thật khó để chọn ra một tác phẩm nổi bật, hoặc đón nhận kỳ vọng cao cho năm sắp tới trong thời đại ngày nay. Thị hiếu của khán giả toàn cầu đã trở nên đa dạng hóa tới mức khó có thể dự đoán thể loại phim ảnh nào trở thành xu hướng đại chúng - dù là hài, lãng mạn, giật gân, kinh dị, kỳ ảo hay sinh vật siêu nhiên. Thêm vào đó, nội dung giải trí của Hàn Quốc thường truyền tải nhiều thể loại khác nhau trong một câu chuyện. Điều này khiến phim ảnh Hàn Quốc trở nên hấp dẫn hơn đối với khán giả toàn cầu", nhân viên của Studio Dragon phân tích.

Hàn Quốc có thể làm những thứ mà Hollywood không thực hiện được

Kể từ khi tác phẩm Parasite của đạo diễn Bong Joon Ho giành giải Palme d’Or tại Liên hoan phim Cannes 2019 và 4 tượng vàng Oscar, trong đó có giải Phim hay nhất, vào năm 2020, các phương tiện truyền thông quốc tế liên tục phân tích lý do nội dung giải trí Hàn Quốc gặt hái thành công toàn cầu.

"Điện ảnh Hàn Quốc nổi tiếng với cách họ khai thác sâu những vấn nạn còn tồn tại trong quốc gia. Đạo diễn Bong Joon Ho, người nhận được không ít lời khen ngợi từ giới phê bình qua Parasite, thường xuyên cài cắm hình ảnh ẩn dụ cho tầng lớp xã hội và lòng tham vào tác phẩm của mình xuyên suốt những năm qua", Korea JoongAng Daily trích dẫn lời nhận xét từ blog giải trí Slashfilm.

Hai bộ phim Hàn Quốc gặt hái nhiều thành công nhất trên thị trường phim ảnh quốc tế trong năm 2021 là Squid Game và Hellbound. Khán giả dễ dàng nhận thấy điểm chung giữa hai tác phẩm: Câu chuyện kể về thế giới nơi xã hội phát triển theo chiều hướng tiêu cực, con người trở nên biến chất nghiêm trọng, qua đó nhấn mạnh nhiều thực trạng bất công trong xã hội như chênh lệch giàu nghèo, phân biệt tầng lớp và lạm dụng quyền lực.

Tuy nhiên, tập trung khai thác vấn nạn xã hội không phải yếu tố bắt buộc để một tác phẩm đạt thành công thương mại.

Thực tế, một số dự án nổi tiếng của Studio Dragon như Hometown Cha-Cha-Cha, Crash Landing On You và Vincenzo có cốt truyện hoàn toàn ngược lại: Diễn tả mối quan hệ tình cảm giữa hai con người với hai hoàn cảnh khác biệt. Hai bộ phim cũng gây tiếng vang lớn với khán giả toàn cầu khác của Studio Dragon là Hospital Playlist và Yumi's Cell thì tập trung khai thác những bài học ý nghĩa trong đời sống thường ngày.

Một số nhà phê bình văn hóa cho rằng sự độc đáo là yếu tố cốt lõi làm nên điểm khác biệt cho ngành công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc. Sự độc đáo này không nhất thiết nằm ở việc phản ánh vấn đề xã hội.

Theo nhà phê bình văn hóa Kim Heon Sik, điện ảnh Hàn Quốc có thể làm những điều mà "Hollywood không thực hiện được". Ông cho rằng yếu tố cảm xúc, khả năng khơi gợi sự đồng cảm không phải thế mạnh của nền công nghiệp Hollywood.

Nhiều tác phẩm của Studio Dragon gặt hái thành công trên thị trường quốc tế dù không tập trung khai thác vấn đề xã hội. Ảnh: Naver.

"Sức cạnh tranh của họ nằm ở quy mô dự án, hiệu ứng hình ảnh và cách kể chuyện được lên kế hoạch tỉ mỉ. Ngược lại, nội dung giải trí Hàn Quốc thực hiện rất tốt điều chúng ta thường gọi một cách tiêu cực là shinpa (thuật ngữ chỉ phân cảnh quá tình cảm, sến súa, chứa nhiều mô-típ quen thuộc trong phim ảnh), khán giả toàn cầu mong muốn điều này, và chắc chắn chúng ta đã thấy được nhu cầu của họ dành cho yếu tố cảm xúc trong năm nay", nhà phê bình Kim lý giải trong cuộc phỏng vấn với Korea JoongAng Daily.

Kim cho biết dù thuộc thể loại nào, yếu tố nhân văn luôn đóng vai trò như điểm mấu chốt giúp điện ảnh Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của khán giả. Điều này được thể hiện qua những tác phẩm như Kingdom, D.P, Sweet Home.

"Trong quá khứ, các nhà phê bình văn hóa Hàn Quốc từng coi thường việc thể hiện quá nhiều cảm xúc trong phim ảnh và bác bỏ chúng, tuy nhiên, đó cũng chỉ là lời đánh giá của chuyên gia. Xu hướng phim ảnh đại chúng đã cho thấy điều hoàn toàn trái ngược", Kim nhận xét.