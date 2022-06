Ông Lê Tùng Vân rời nơi cư trú, đến TP.HCM làm căn cước công dân

Công an tỉnh Long An xác nhận việc ông Lê Tùng Vân đã rời khỏi nơi cư trú. Cảnh sát đang xem xét mức độ, để áp dụng các biện pháp mạnh hơn với bị can này.

Ngày 9/6, một số người sử dụng mạng xã hội đăng tải hình ảnh bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đang có mặt tại một trụ sở công an.

Theo nội dung chia sẻ, ông Vân đến quận 6, TP.HCM, làm CCCD gắn chip. Lực lượng chức năng đã phát hiện, đưa người này trở về nơi cư trú ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ vì ông Lê Tùng Vân đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú.

Cùng ngày, Công an tỉnh Long An xác nhận với Zing về việc ông Lê Tùng Vân rời khỏi địa phương. “Với trường hợp bị can rời khỏi nơi cư trú, cơ quan chức năng sẽ xem xét. Tùy theo mức độ, cảnh sát có thể thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp mạnh hơn”, đại diện Công an tỉnh Long An thông tin.

Ông Lê Tùng Vân có mặt tại trụ sở công an ở TP.HCM.

Đầu tháng 1, ông Lê Tùng Vân cùng một số người trong Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Riêng ông Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 2/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Vân về tội danh trên. Ngoài ông Vân, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố 5 người khác gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An).

Theo kết luận điều tra, CQĐT cáo buộc bị can Lê Tùng Vân là người tổ chức, chỉ đạo 2 bị can Nhất Nguyên và Nhị Nguyên tạo ra các tài khoản mạng xã hội, trong đó có 2 kênh YouTube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official" là công cụ, phương tiện dùng để đăng tải các video chứa nội dung vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, ông Lê Tùng Vân là chủ mưu, chỉ đạo các bị can thực hiện biên soạn, biên tập, dàn dựng video clip chứa đựng nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức gồm: “Phim Hài Chiếu Rạp Mùa Dịch 2021: Vùng đất huyền bí - 5 Chú Tiểu Thách Thức Danh Hài”; “5 Chú Tiểu - Phần 2, Người lớn mừng tuổi thầy “ông nội” ngày mùng 1 Tết”.

Ông Lê Tùng Vân trực tiếp có những lời nói, phát ngôn xuyên tạc Phật giáo, xúi giục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp trong các video clip.

Bị can Vân có tình tiết giảm nhẹ là là người đủ 70 tuổi trở lên; có tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên. Các bị can Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Thanh Nguyên, Trùng Dương và Nhị Nguyên được xác định có vai trò là người thực hành theo sự chỉ đạo của bị can Vân.

Bị can Cúc là người đã thực hiện chỉ đạo của bị can Vân để trực tiếp tham gia thực hiện những nghi thức, thủ tục cúng bái, quỳ lạy trong video clip, trực tiếp tham gia và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa.