Ông Lê Tùng Vân được dìu đến tòa án

Vắng mặt buổi sáng vì sức khỏe yếu, chiều 21/7, bị cáo Lê Tùng Vân được dìu đến tòa để tham dự phiên xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai.

Chiều 21/7, phiên xử vụ Tịnh thất Bồng Lai tiếp tục với phần tranh luận. Các luật sư sẽ nếu luận cứ bảo vệ thân chủ và bị cáo cũng tự bào chữa sau khi bị VKSND huyện Đức Hòa đề nghị mức án.

Sáng nay, ông Lê Tùng Vân được HĐXX cho phép vắng mặt vì lý do sức khỏe. Trong bản luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX phạt bị cáo Vân 4,5-5,5 năm tù.

Đến đầu giờ chiều, bị cáo Lê Tùng Vân đã có mặt tại tòa. Ông đi không vững, được bà Vòng Kim Hoa (người trong tịnh thất có quyền và nghĩa vụ liên quan) dìu vào phòng xử án.

Luật sư của ông Lê Tùng Vân nói gì về cáo buộc của VKS?

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho các bị cáo không tán thành đề nghị của VKS. Họ cho rằng mức án mà đại diện VKS đưa ra là quá cao.

Đại diện luật sư bào chữa cho các bị cáo nêu ra 22 vấn đề cần làm rõ. Trong đó, các luật sư cho rằng bản thân bị cản trở hành nghề bất hợp pháp, tư cách tham gia tố tụng của một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan chưa đảm bảo trong tố tụng.

Ông Lê Tùng Vân bị đề nghị mức án 4,5-5,5 năm tù. Ảnh: Quỳnh Danh.

Một luật sư cho rằng các phần xét hỏi trước đây, không chứng minh hành vi các bị cáo trong việc cắt ghép clip, đăng tải lên mạng như thế nào; đại diện VKS cũng không chứng minh được các dữ liệu, clip được thu giữ như thế nào.

“Chúng tôi đề nghị trưng ra các biên bản nằm trong bút lục nào vì chúng tôi không tìm thấy”, luật sư này nói.

Ngoài ra, luật sư bào chữa cho các bị hại yêu cầu cơ quan tố tụng cần làm rõ các bị cáo đã sử dụng các thiết bị gì để đăng lên các kênh YouTube nào. Bởi, theo các luật sư, có kênh YouTube đến nay vẫn hoạt động dù các bị cáo đã bị bắt tạm giam. Họ nghi ngờ kênh này là giả mạo và mong muốn cơ quan tố tụng cần làm rõ.

Bên cạnh đó, luật sư của bị cáo cho rằng hồ sơ vụ án có dấu hiệu vi phạm tố tụng, chưa khách quan, có khả năng bỏ lọt tội phạm. Quan điểm của tổ luật sư cho rằng các thân chủ của họ không phạm tội. Qua đó, họ đề nghị HĐXX tuyên 6 bị cáo không có tội.

Đề nghị tăng án phạt đối với các bị cáo

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại Thích Nhật Từ cho rằng các bị cáo trong Tịnh thất Bồng Lai lợi dụng phật giáo để trục lợi. Họ phát ngôn mập mờ khiến nhiều người ngộ nhận người trong Tịnh thất Bồng Lai là tu sĩ phật giáo. Luật sư cũng cho rằng sau khi nổi tiếng, họ đã kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội. Họ đưa ra hình ảnh trẻ em là trẻ mồ côi để lôi kéo sự ủng hộ từ nhiều người.

Đại diện luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho rằng hành vi các bị cáo đã báng bổ đức phật, xúc phạm uy tín của ông Thích Nhật Từ là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, tại tòa, các bị cáo lại phản cung, không ăn năn hối cải. Do đó, luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Thích Nhật Từ đề nghị tăng án phạt đối với các bị cáo trong vụ án.

Đại diện cho phía bị hại là Công an huyện Đức Hòa, thượng tá Nguyễn Sơn cho rằng các bị cáo lấy sự việc Diễm My để biện hộ cho hành động vi phạm pháp luật của mình. Phân tích về mặt đạo đức và pháp luật, ông Sơn khẳng định cha mẹ Diễm My là người có quyền nuôi dưỡng con.

Nếu ý kiến tại tòa, thượng tá Nguyễn Sơn đề nghị HĐXX xử lý các bị cáo theo đúng quy định pháp luật.