Ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc lừa dối 520 khách hàng

Cơ quan điều tra cho rằng ông Lê Thanh Thản đã thu lợi bất chính 481 tỷ đồng khi lừa dối 520 khách hàng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Trong kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa dối khách hàng, Công an Hà Nội xác định ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes - Công ty Bemes) đã có hành vi gian dối khi bán căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng thuộc quận Hà Đông.

Nhà chức trách cáo buộc ông Thản thu lợi bất chính 481 tỷ đồng và khiến 520 khách hàng thiệt hại hơn 56 tỷ.

Xây thêm 1 tòa chung cư để bán

Theo kết luận điều tra, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ra quyết định phê duyệt chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng gồm 2 tòa nhà cao 31 tầng làm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ (tòa CT6A có 231 căn hộ và tòa CT6B có 459 phòng), khu thấp tầng gồm 15 căn nhà 3 tầng và khu nhà trẻ, mẫu giáo, cây xanh, đường giao thông…

Sau khi được UBND TP Hà Nội chuyển mục đích sử dụng đất, từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo Công ty Bemes thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng. Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và 3 tháng sau đó, chủ đầu tư bàn giao cho các hộ đến sinh sống.

Tổ hợp chung cư CT6 Bemes nằm cạnh đường 70 thuộc địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Ảnh: Việt Linh.

Tuy nhiên, thực tế, dự án CT6 Kiến Hưng xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, dự án gồm 3 tòa nhà CT6A, CT6B, CT6C đều cao 32 tầng có tổng cộng 1.582 căn hộ (quy hoạch chỉ có 231 căn hộ và 495 khách sạn).

Theo cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã tăng diện tích tầng hầm từ hơn 5.700 m2 lên hơn 6.800 m2, khối tháp A từ hơn 1.100 m2 lên gần 2.500 m2, còn khối tháp B từ gần 1.100 m2 lên hơn 1.900 m2.

Riêng tòa tháp CT6C xây thêm có 438 căn hộ. Khu nhà thấp tầng được quy hoạch 15 căn 3 tầng đã trở thành 38 căn 4 tầng xây đè lên phần đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo.

Ngoài ra, phần diện tích từ tầng 2 đến tầng 4 vốn là khu dịch vụ, thương mại đã được chuyển thành căn hộ.

Do đó, đến nay, chỉ có 934 trong số 1.582 căn được cấp sổ đỏ. 520 căn hộ không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận sở hữu và 160 căn khác chưa làm thủ tục cấp sổ.

Theo điều tra, các căn hộ được ông Lê Thanh Thản tổ chức xây dựng bất hợp pháp, không đúng quy hoạch được duyệt, đã được bàn giao nhưng 520 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

"Thiệt hại về tài sản gây ra cho 520 khách hàng là hơn 56 tỷ đồng ", Công an Hà Nội kết luận.

Quảng cáo gian dối

Cơ quan điều tra cho rằng sau khi tổ chức xây dựng các căn hộ bất hợp pháp, từ tháng 5/2011, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án.

Các căn hộ được bán với giá rẻ hơn dự án khác nên sau thời gian ngắn, Công ty Bemes đã bán hết số căn hộ.

Do tin tưởng, khách đã ký hợp đồng mua căn hộ với Công ty Bemes. Các hợp đồng do trực tiếp ông Thản ký, đều cam kết xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch và hồ sơ phê duyệt.

Ông Lê Thanh Thản. Ảnh: Vietnamnet.

Theo cơ quan điều tra, phía ông Thản cũng cam kết giá bán nhà đã gồm giá trị quyền sử dụng đất, mục đích để khách hàng tin tưởng nộp tiền theo tiến độ thi công xây dựng dự án.

"Số tiền thu lời bất chính của ông Lê Thanh Thản sau khi đối trừ tiền thuế giá trị gia tăng là 481,2 tỷ đồng ", bản kết luận nêu và cho biết ngày 27/12/2019, ngân hàng đã phát hành thư bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho ông Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Qua điều tra, Công an Hà Nội kiến nghị xử lý nghiêm khắc ông Lê Thanh Thản và các bị can để răn đe, làm gương cho các chủ đầu tư khác.

Cũng theo kết luận điều tra, để sai phạm của ông Lê Thanh Thản xảy ra trong thời gian dài, một số cán bộ thuộc UBND phường Kiến Hưng, UBND và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông có trách nhiệm liên quan. Kết quả xác minh tại quận Hà Đông và UBND phường Kiến Hưng không có bất lỳ tài liệu, hồ sơ đề xuất kiểm tra, xử lý dự án CT6 Kiến Hưng.

Cơ quan công an cáo buộc các bị can Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng), 2 cựu phó chủ tịch phường này là Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra Xây dựng quận Hà Đông), Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh thanh tra) và cựu cán bộ thanh tra Mai Quang Bài đã không tổ chức kiểm tra, thanh tra đối với dự án CT6 Kiến Hưng. Do không thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý công trình xây dựng trên địa bàn nên họ bị đề nghị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Công an Hà Nội xác định ông Phạm Khắc Tuấn, cựu Chủ tịch quận Hà Đông và ông Lê Cường, cựu phó chủ tịch quận này, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc kiểm tra, phát hiện vi phạm xây dựng trên địa bàn nhưng không có công trình CT6 Kiến Hưng. Ông Lê Cường đã ký văn bản gửi Sở Xây dựng hỗ trợ kiểm tra công trình CT6 Kiến Hưng đang thi công nhưng không kiểm tra đôn đốc, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và bỏ mặc hậu quả xảy ra.

"Cần phải củng cố tài liệu chứng minh hành vi thiếu trách nhiệm của các ông Lê Cường và Phạm Khắc Tuấn", kết luận điều tra nêu.