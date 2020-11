Ông Joe Biden được lòng sao hạng A Hollywood như thế nào?

Trong quá trình tranh cử, số đông người nổi tiếng ủng hộ ông Joe Biden. Đây được đánh giá là yếu tố thuận lợi cho ông trên cuộc đua vào Nhà Trắng.

Rạng sáng 8/11 (giờ Việt Nam), CNN đưa tin ứng viên Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Theo ước tính của AP, cựu phó tổng thống Mỹ đã giành được khoảng 284 phiếu đại cử tri, đánh bại Donald Trump ở các bang chiến trường như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Ngoài ra, đây cũng là chiến thắng mang tính lịch sử của Phó tổng thống Kamala Harris - người phụ nữ da đen và người Mỹ gốc Á đầu tiên đắc cử vị trí này.

Truyền thông Mỹ chỉ ra một trong những điểm khác biệt giữa Joe Biden và Donald Trump trong cuộc tranh cử năm nay năm nay. Nếu tổng thống Mỹ đương nhiệm biến mình thành ngôi sao duy nhất của đảng Cộng hòa, Joe Biden lại được sự ủng hộ của những ngôi sao thực thụ.

Những cử tri nổi tiếng của Joe Biden

Trong quá trình tranh cử, ông Biden được hơn 60 người nổi tiếng hạng A lên tiếng ủng hộ như Ariana Grande, Cardi B, Tom Hanks, Madonna và George Clooney. Những tên tuổi lớn công khai vận động người hâm mộ bỏ phiếu cho cựu phó tổng thống Mỹ thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân có hàng chục triệu người theo dõi.

Trong bài phỏng vấn tạp chí V, Taylor Swift kêu gọi khán giả bầu chọn cho ông Biden, đồng thời cô cũng làm bánh quy với thông điệp "Biden Harris 2020" và đăng tải lên tài khoản Instagram có 140 triệu người theo dõi.

Taylor Swift kêu gọi người hâm mộ bầu cho Joe Biden. Ảnh: @taylorswift.

Hay Dwayne Johnson - ngôi sao được mệnh danh người đàn ông nổi tiếng nhất nước Mỹ. Trước thềm bầu cử, nam diễn viên đăng tải video lên hai kênh Instagram (202 triệu người theo dõi) và Twitter (14,9 triệu người theo dõi) với thông điệp "Biden là lựa chọn tốt nhất để lãnh đạo đất nước chúng ta. Sự tiến bộ cần lòng can đảm, nhân văn, đồng cảm, sức mạnh, kiên nhẫn và tôn trọng".

Gần nhất, Lady Gaga trở thành khách mời đặc biệt trong sự kiện vận động tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ tại Pittsburgh, bang Pennsylvania tối 2/11. Xuất hiện trong nửa sau sự kiện, nữ ca sĩ đem tới hai bản hit Shallow và You & I. Cô còn thể hiện sự nồng nhiệt và khuấy động không khí khi tuyên bố: "Tôi sẽ hát lớn hết sức để cả bang nghe thấy".

Trước đó, ngày 18/8, đại hội toàn quốc đảng Dân chủ diễn ra và gây thu hút nhờ cuộc diễu hành của nhiều ngôi sao bao gồm các diễn viên đoạt giải Oscar, nhạc sĩ và vận động viên chuyên nghiệp.

Rạng sáng 8/11, khi truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống Mỹ thứ 46, nhiều nghệ sĩ không giấu được niềm hân hoan, thậm chí bật khóc vì quá vui mừng. Số đông sao Hollywood chia sẻ niềm vui trên các kênh mạng xã hội, bày tỏ sự tự hào và đánh giá quyết định của người dân Mỹ là "đúng đắn".

Arnold Schwarzenegger tranh cử thống đống bang California năm 2003. Ảnh: LA Daily.

Cooper Lawrence - nhà báo chính trị, tác giả cuốn Celebritocracy: the Misguided Agenda of Celebrity Politics in a Postmodern Democracy - nhận định: "Hollywood sống dựa trên sự phóng khoáng. Đây là nền tảng chính trị mang tính lịch sử của giới người nổi tiếng".

Ngoài những lý do về khác biệt chính sách, bà Lawrence giải thích nhiều người nổi tiếng ủng hộ đảng Dân chủ vì những ngôi sao thuộc đảng Cộng hòa có xu hướng tự tranh cử. Điển hình, Tổng thống Ronald Reagan (từng là diễn viên), cựu Thống đốc California - Arnold Schwarzenegger (từng là diễn viên) - và Tổng thống Trump (từng là nhà sản xuất truyền hình).

Sức ảnh hưởng của người nổi tiếng trên mặt trận chính trị

Rõ ràng, sự hiện diện của giới người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất định. Tổng thống Donald Trump còn phải công khai dè bỉu Lady Gaga khi nữ ca sĩ biểu diễn ủng hộ đảng Dân chủ: "Giờ thì ông Biden đã có Lady Gaga. Cô ta chẳng tốt đẹp lắm đâu. Tôi có thể kể với các bạn hàng tá chuyện đáng xấu hổ của Lady Gaga đấy".

Tương tự, tổng thống đương nhiệm cũng có động thái phản pháo Bon Jovi khi nam ca sĩ tổ chức đêm nhạc kêu gọi người hâm mộ bỏ phiếu cho Biden hồi tháng 10. "Mỗi khi tôi gặp Jon, anh ta đều xoắn xuýt: 'Ôi ngài tổng thống đấy ư'", ông Trump nói.

Tác động dễ thấy nhất của các nghệ sĩ là việc vận động khán giả đi bỏ phiếu.Trong ngày cuối cùng bỏ phiếu tại bang Florida, Ariana Grande đã kêu gọi người theo dõi trên Twitter (75 triệu người) và Instagram (205 triệu người) tham gia bỏ phiếu.

"Hỡi những người dân Florida, chúng tôi cần bạn. Hôm nay là ngày cuối cùng để đăng ký bỏ phiếu. Nếu bạn chưa đăng ký hoặc nếu bạn biết một người bạn hoặc thành viên gia đình chưa đăng ký, bạn hãy vận động họ bỏ phiếu vì Florida chúng ta có khả năng xoay chuyển cuộc bầu cử", cô viết.

Vài giờ sau, trang bầu cử trực tuyến của bang Florida bị sập do lượng truy cập tăng đột biến. Thư ký trưởng Florida, Laurel Lee, thông báo "ghi nhận kỷ lục 1,1 triệu yêu cầu truy cập mỗi giờ" và gia hạn thời hạn đăng ký thêm một ngày.

Tuy nhiên, trong khi những ngôi sao có thể thuyết phục người hâm mộ tham gia bỏ phiếu, bà Lawrence cho rằng họ chưa hoàn toàn điều khiển được khán giả bầu chọn cho ứng viên nào.

Ariana Grande có tác động tích cực tới việc kêu gọi người dân đi bầu cử. Ảnh: Billboard.

Quay lại năm 2016, ứng cử viên đảng Dân chủ khi đó là bà Hillary Clinton - người cũng có lợi thế về sức ảnh hưởng ở Hollywood. Các cuộc gây quỹ của bà từng có sự góp mặt của Justin Timberlake, George Clooney và Jennifer Aniston, đồng thời bà nhận được sự tín nhiệm từ Lady Gaga, Kim Kardashian và Scarlett Johansson.

Trong những ngày cuối của chiến dịch tranh cử năm đó, nữ chính khách đã xuất hiện cùng loạt nghệ sĩ hạng A như Katy Perry, Beyonce và Jennifer Lopez tại các buổi hòa nhạc.

Ông Joe Biden hưởng lợi từ sự ủng hộ của sao Hollywood

Song, một vài nghiên cứu lại chỉ ra rằng chiến thắng của Tổng thống Obama trước bà Hillary Clinton trong nội bộ đảng Dân chủ năm 2008 chịu tác động lớn từ giới nghệ sĩ. Điển hình, việc MC nổi tiếng Oprah Winfrey nhiệt liệt ủng hộ Barack Obama đã giúp cựu tổng thống thu về hơn một triệu phiếu bầu bổ sung và trở thành ứng viên của đảng. Sự kiện trên còn được giới nghiên cứu đặt tên là "Hiệu ứng Oprah".

Tương tự, câu chuyện của ông Joe Biden với lợi thế từ giới nổi tiếng năm nay có nhiều khác biệt so với Hillary Clinton năm 2016. Bà Cooper Lawrence nhận định có nhiều lý do để tin rằng sự ủng hộ của người nổi tiếng giúp ứng viên đảng Dân chủ được lòng cử tri hơn.

Đầu tiên, cách người nổi tiếng nói chuyện, vận động người hâm mộ đã tiên tiến hơn nhiều nhờ sự trợ giúp của công nghệ. Ngày nay, nghệ sĩ có thể kết nối trực tiếp với khán giả bằng việc đăng tải ảnh, video, phát sóng trực tiếp trên tài khoản mạng xã hội - những nội dung mang giá trị cá nhân lớn.

“Có một khái niệm gọi là ảo tưởng về sự thân mật. Đây chính xác là điều đang diễn ra", bà Lawrence nói.

Nữ nhà báo cho rằng người nổi tiếng cập nhật cho khán giả về đời sống hàng ngày, từ việc kết hôn, ly hôn tới việc cho con đi học, rồi hoạt động trong ngày lễ. Những động thái trên khiến người hâm mộ cảm thấy như thể họ và thần tượng là những người bạn thân thiết, có thể tin tưởng lẫn nhau.

Lady Gaga tham gia vào sự kiện của Joe Biden. Ảnh: Telegraph.

"Tôi nghĩ tôi biết rõ về Kim Kardashian hơn là về những người hàng xóm kế bên. Vì vậy, nếu cô ấy nói 'bỏ phiếu cho Biden', một người hâm mộ có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt với công dân chưa từng nghiêm túc với các vấn đề chính trị", bà Lawrence nhận định.

Tiếp theo, đối tượng quan tâm người nổi tiếng trên mạng xã hội thường là thanh niên - nhóm có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp so với các nhóm tuổi khác. Tuy nhiên, nếu tham gia bầu cử, họ có xu hướng lựa chọn đảng Dân chủ. Vì vậy, chỉ cần kêu gọi được cộng đồng này tham gia bỏ phiếu, kết quả có thể xoay chuyển khó đoán.

Bà Lawrence nói: “Theo khảo sát từ 40 năm nay, công dân Mỹ thường đạt được sự 'kết tinh chính trị' ở độ tuổi 30. Trước khi tới được cột mốc này, họ có quá trình bồi đắp và định hình tư tưởng. Đây là thời đại công nghệ nên người nổi tiếng có tác động không nhỏ tới quá trình đó".