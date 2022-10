Ông chủ China Evergrande có thể bán dinh thự ở Anh

Một số nguồn tin cho biết chủ nhân thực sự của dinh thự đắt nhất London là tỷ phú Hứa Gia Ấn của China Evergrande. Căn nhà từng được mua với giá hơn 200 triệu USD sắp bị bán.

Tỷ phú Hứa Gia Ấn từng giàu nhất Trung Quốc. Nhưng đế chế bất động sản của ông đang trượt dài trong cuộc khủng hoảng tiền mặt. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin của Financial Times, chủ nhân của dinh thự đắt nhất London là tỷ phú Trung Quốc Hứa Gia Ấn, Chủ tịch tập đoàn địa ốc China Evergrande.

Dinh thự 45 phòng nhìn ra công viên Hyde Park được cựu Hoàng tử Saudi Arabia Sultan bin Abdulaziz bán với mức giá kỷ lục 210 triệu bảng Anh vào tháng 1/2020, trước khi dịch Covid-19 giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Anh.

Người đại diện bên mua là ông Cheung Chung-kiu của tập đoàn địa ốc Trung Quốc CC Land. Tuy nhiên, nguồn tin của Financial Times cho biết người thực sự sở hữu dinh thự là ông Hứa.

Chủ nhân thực sự của 2-8a Rutland Gate - dinh thự đắt nhất London - có thể là tỷ phú Trung Quốc Hứa Gia Ấn, Chủ tịch tập đoàn địa ốc nợ nần China Evergrande. Ảnh: Business Insider.

Mối quan hệ giữa 2 tỷ phú

Ông Cheung là một trong các thành viên của hội bạn yêu thích poker của ông Hứa. Được biết đến với cái tên Big Two Club, nhóm còn bao gồm ông Henry Cheng của New World Development Co. và tỷ phú Hong Kong Joseph Lau của Chinese Estates Holdings.

Theo hồ sơ của Land Registry về vụ mua bán, một công ty có tên Vision Perfect Global (đặt trụ sở tại Quần đảo Virgin) đã mua bất động sản từ Yunak Property Corp, được đăng ký ở Curaçao.

Rất nhiều người muốn mua, và họ đều biết rằng China Evergrande là người đứng sau Nguồn tin của Financial Times

Hồ sơ cho thấy hai giám đốc điều hành của CC Land là giám đốc của Vision Perfect Global. Tuy nhiên, theo ghi nhận vào tháng 2/2020, người nắm giữ trên 75% của công ty là bà Ding Yumei, vợ của ông Hứa.

Sau khi thành lập China Evergrande vào năm 1996, ông Hứa đã đưa công ty thành tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc thông qua chiến lược mở rộng ồ ạt bằng vay nợ. Ông được cho là đã mua những tài sản trên khắp thế giới bằng các công ty vỏ bọc.

Tháng 12 năm ngoái, Fitch Ratings đã hạ xếp hạng của China Evergrande xuống "vỡ nợ giới hạn" sau khi tập đoàn không thể trả hai khoản lãi trái phiếu coupon trong khoảng thời gian ân hạn.

Năm 2021, China Evergrande đã rơi vào hố sâu nợ hơn 300 tỷ USD sau khi Bắc Kinh siết tín dụng đối với ngành bất động sản. Các trái chủ, ngân hàng, nhà đầu tư, khách hàng và nhà thầu làm ăn với tập đoàn đều lao đao.

Gần 800 dự án tại 200 thành phố khắp cả nước của tập đoàn này không thể hoàn thành. Cuộc khủng hoảng tiền mặt của China Evergrande cũng khiến lĩnh vực bất động sản khổng lồ của Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng.

Bỏ tiền túi trả nợ

Các quan chức Bắc Kinh yêu cầu tỷ phú Hứa Gia Ấn bỏ tiền túi để trả một phần khoản nợ hơn 300 tỷ USD của tập đoàn bất động sản này. Ông Hứa đang cố gắng bán các tài sản cá nhân, bao gồm máy bay riêng, để đối phó với cuộc khủng hoảng tiền mặt của China Evergrande.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, tài sản của tỷ phú Hứa đã bay hơi 17,2 tỷ USD trong năm ngoái. Nhà sáng lập China Evergrande từng là tỷ phú giàu thứ hai châu Á với khối tài sản trị giá 42 tỷ USD . Nhưng giờ, ông chỉ còn nắm giữ khoảng 6 tỷ USD .

Nguồn tin của Financial Times cho biết dinh thự ở London cũng đang được rao bán dù chưa có quy trình chính thức. "Rất khó để định giá căn nhà", một nguồn tin nhận định.

Theo tính toán của Bloomberg, tài sản của tỷ phú Hứa Gia Ấn giảm mạnh trong vòng một năm qua. Ảnh: Bloomberg Billionaires Index.

Beauchamp Estates - công ty phụ trách thương vụ hồi năm 2020 - có thể tiếp tục phụ trách quá trình bán lại lần này. Một giám đốc công ty bất động sản ở Hong Kong cho rằng nếu ông Hứa là bên bán, những người mua tiềm năng sẽ muốn mặc cả xuống thấp hơn mức giá cách đây 2 năm.

"Rất nhiều người muốn mua, và họ đều biết rằng China Evergrande là người đứng sau", vị doanh nhân chia sẻ.