Ông chủ bút bi Thiên Long lãi kỷ lục 1,2 tỷ đồng/ngày

Tập đoàn Thiên Long phá kỷ lục doanh thu lẫn lợi nhuận trong năm 2022 bất chấp tình hình kinh doanh quý IV/2022 suy giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (TLG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 740 tỷ đồng , giảm 6% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp của chủ thương hiệu bút bi Thiên Long cũng điều chỉnh từ 44% xuống 40%.

Quý IV/2022, hàng loạt chi phí của Thiên Long đều tăng cao. Đáng chú ý nhất là chi phí bán hàng (tăng 47%), chi phí tài chính (tăng 660%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 15%).

Tình trạng này khiến công ty lỗ sau thuế 2,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi ròng 97 tỷ đồng . Kết quả này tương đối bất ngờ khi trước đó Thiên Long báo lãi sau thuế 40 tỷ đồng trong hai tháng 10 và 11/2022.

Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo Thiên Long cho biết doanh thu quý IV/2022 giảm do thị trường quốc tế gặp nhiều khó khăn, tỷ giá nội tệ của các nước biến động mạnh so với USD nên việc nhập hàng có phần chững lại. Trong khi đó Quý IV/2021 là giai đoạn bùng nổ về doanh thu do thị trường trong nước lẫn xuất khẩu mở cửa trở lại sau Covid-19.

Về vấn đề chi phí trong quý IV/2022, công ty phải đầu tư gia tăng hình ảnh thương hiệu lẫn sức cạnh tranh trong nước. Ngoài ra còn tăng cường chương trình hỗ trợ bán hàng các điểm bán trong và ngoài nước. Điều này khiến lãi sau thuế giảm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 tăng trưởng tốt so với năm 2021 nhờ tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Công ty cũng liên tục tái cấu trúc các kênh bán hàng, gia tăng hiệu quả bán hàng. Bên cạnh đó, Thiên Long đã dự trữ được nguyên vật liệu giá thấp và giúp giá thành sản xuất được tối ưu.

THIÊN LONG LẬP KỶ LỤC DOANH THU LẪN LỢI NHUẬN Nguồn: BCTC DN; Tổng hợp Nhãn Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Doanh thu thuần tỷ đồng 1614 1884 2162 2497 2856 2685 2668 3520 Lợi nhuận sau thuế

147 188 240 268 294 240 277 401

Thật vậy, lũy kế cả năm 2022, Thiên Long thu về 3.520 tỷ đồng và lãi sau thuế 401 tỷ đồng , tăng lần lượt 32% và 45% so với cùng kỳ bất chấp sự sụt giảm của quý IV. Đây cũng là mức giá trị thực hiện cao nhất lịch sử tập đoàn.

Thiên Long đặt mục tiêu 3.250 tỷ đồng doanh thu và 280 tỷ đồng lợi nhuận hồi đầu năm. Như vậy, tập đoàn đã vượt chỉ tiêu lần lượt 8% và 43%.

Đối với công ty mẹ, doanh thu thuần trong quý IV/2022 chỉ đạt 161 tỷ đồng , giảm 265 tỷ đồng , tương đương 62% so với cùng kỳ. Mặt khác, lãi sau thuế đạt 120 tỷ đồng , tăng 43 tỷ đồng , tương đương mức tăng 57%.

Lũy kế cả năm công ty mẹ đạt 787 tỷ đồng , giảm 484 tỷ đồng trong khi lãi sau thuế đạt 265 tỷ đồng , tăng 113 tỷ đồng .

Giải thích sự trái ngược này, lãnh đạo Thiên Long cũng cho biết toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty mẹ đã được chuyển giao cho công ty con là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nam Thiên Long từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ vẫn tốt hơn cùng kỳ năm trước đó nhờ nhận lợi nhuận điều chuyển từ các công ty con. Lũy kế cả năm 2022 nhận tổng cộng 300 tỷ đồng , gấp 6 lần năm 2021.

Tính đến cuối năm, tập đoàn có hơn 700 triệu tiền mặt và hơn 404 tỷ đồng gửi ngân hàng. Thiên Long cũng có khoản tiền gửi có kỳ hạn 3-12 tháng trị giá 359 tỷ đồng và đã tất toán xong khoản đầu tư trái phiếu gần 20 tỷ đồng ghi nhận hồi đầu năm.

Tổng tài sản của doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2022 đạt 2.869 tỷ đồng , tăng 17% so với đầu năm, do mở rộng quy mô các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và tăng số lượng hàng tồn kho (chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm). Ngoài ra mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang (trong mục tài sản dở dang dài hạn) tăng đột biến từ 19 tỷ đồng lên 102 tỷ đồng do có công trình đang xây dựng.

Nợ phải trả của công ty tăng lên 911 tỷ đồng , chủ yếu từ các khoản nợ ngắn hạn như phải trả người bán, cổ tức phải trả, lương tháng 13, 14 và lương hiệu quả.