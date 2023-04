Ông Biden tuyên bố tái tranh cử tổng thống

Ông Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống năm 2024 trong một video công bố vào sáng 25/4 (giờ địa phương), cùng cách ông tuyên bố tranh cử lần đầu tiên.

Đoạn video dài 3 phút nhắc lại một số chủ đề quen thuộc. “Khi tranh cử tổng thống cách đây 4 năm, tôi đã nói chúng ta đang trong cuộc chiến giành linh hồn nước Mỹ. Hiện chúng ta vẫn trong cuộc chiến này”, ông nói.

“Chúng ta đang đối mặt với câu hỏi liệu trong những năm tới, chúng ta sẽ tự do hơn hay ít tự do hơn, có nhiều quyền hơn hay ít quyền hơn”, ông Biden nói. “Tôi biết tôi muốn đáp án là gì. Đây không phải lúc để tự mãn. Đó là lý do tôi tái tranh cử”.

Ông Biden trong đoạn video tuyên bố tái tranh cử. Ảnh: Reuters.

Những “hoàn thành (phải) công việc” theo ông Biden là một nước Mỹ bị tàn phá bởi dịch bệnh Covid-19, đối mặt với nền kinh tế và nền dân chủ bấp bênh, Washington Post đưa tin.

Tổng thống không nhắc đích danh ông Trump trong video. Tuy nhiên, video có những ẩn ý khi bắt đầu bằng cảnh vụ bạo loạn vào Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Khi ông Biden nhắc tới “những cá nhân MAGA cực đoan” - cụm từ viết tắt khẩu hiệu “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump, màn hình hiện lờ mờ hình ảnh ông Trump khoác vai Thống đốc Ron DeSantis.

Ông Trump và ông DeSantis xuất hiện trong video thông báo tái tranh cử của ông Biden.

Ông Biden nói mình dành những năm đầu tiên tại nhiệm đấu tranh cho dân chủ và tự do. Tổng thống cảnh báo “những cá nhân MAGA cực đoan” trên khắp đất nước đang đe dọa những quyền đó.



“Mọi thế hệ người Mỹ đều đối mặt với thời điểm bảo vệ nền dân chủ. Hãy đứng lên vì quyền tự do cá nhân của chúng ta. Hãy đứng lên vì quyền bầu cử và quyền công dân của chúng ta. Đây chính là thời điểm của chúng ta”, ông Biden nói.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Biden cũng tuyên bố tranh cử thông qua video. Trong ảnh, video tuyên bố tranh cử lần hai của ông Biden. Ảnh: Reuters.

Tờ báo này nhận định thông báo của ông Biden đưa Mỹ tiến thêm một bước tới gần hơn chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 đầy biến động.

Năm 2024 có thể là trận tái đấu giữa ông Biden và người tiền nhiệm Donald Trump khi cựu tổng thống được cho vẫn là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, Thống đốc Florida Ron DeSantis có khả năng cũng sẽ thông báo tranh cử. Thăm dò cho thấy rất ít đảng viên Dân chủ hào hứng với ý tưởng ông Biden tái tranh cử, nhưng nhiều người cũng tin tổng thống đương nhiệm có thể là lựa chọn tốt nhất để giữ lại Nhà Trắng.

New York Times trước đó cho hay một số nhà tài trợ hàng đầu của ông Biden đã được mời tập trung tại Washington, tham dự một hội nghị về tài chính. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 28/4 tới sẽ là bước khởi đầu cần thiết trong quy trình vận động tranh cử.

Sau đó, ông Biden có thể sẽ thuê một đội ngũ nhân viên bên ngoài Nhà Trắng, gồm người quản lý chiến dịch tranh cử, trợ lý truyền thông, giám đốc chiến dịch cấp bang, giám đốc tài chính, tình nguyện viên,…