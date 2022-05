Ông Biden: Hãy đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27/5 đã phát biểu trước sinh viên tốt nghiệp Học viện Hải quân, trong đó ông khẳng định công việc của họ sẽ là đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông.

"Các anh chị sẽ bảo vệ các quy tắc quốc tế, bảo đảm tương lai tự do và rộng mở của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đảm bảo quyền tự do hàng hải của Biển Đông, và hơn thế nữa, đảm bảo các tuyến đường biển luôn thông thoáng và an toàn", ông nói trước 1.200 sinh viên tốt nghiệp ở Annapolis, Maryland, theo bản tuyên bố trên trang web chính thức của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ vừa có chuyến thăm châu Á quan trọng. Nhắc lại chuyến thăm đó, ông Biden tin rằng an ninh hàng hải ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ là “tương lai của thế giới chúng ta”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên trong lễ tốt nghiệp và xuất quân của Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis, Maryland, ngày 27/5. Ảnh: Reuters.

"Các nguyên tắc hàng hải cơ bản lâu đời này là nền tảng của nền kinh tế toàn cầu và sự ổn định toàn cầu. Các anh chị sẽ giúp tập hợp đồng minh của chúng ta ở châu Âu với đồng minh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", tổng thống nhấn mạnh.

Tổng thống cũng nói với các sinh viên rằng họ đang tham gia nghĩa vụ quân sự vào thời điểm có nhiều thách thức toàn cầu và họ sẽ được giao trách nhiệm giúp "duy trì sự ổn định trong một thế giới không chắc chắn”.

“Mỗi người trong số các anh chị, khi bước ra thế giới, sẽ không chỉ là một thành viên đáng tự hào của Lực lượng Vũ trang Mỹ, mà còn là những người đại diện và bảo vệ nền dân chủ của chúng ta”, ông Biden nói.