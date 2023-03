One UI 5.1 nâng cấp trải nghiệm cá nhân hóa trên S23 Series

One UI 5.1 là phiên bản cập nhật hệ điều hành được Samsung tung ra giữa tháng 2 nhằm nâng cao trải nghiệm di động sáng tạo, tăng tính cá nhân hóa và tiện lợi.

Đây là bản cập nhật hệ điều hành mới nhất, ra mắt cùng S23 Series tại sự kiện Galaxy Unpacked 2023. Bên cạnh giao diện có nhiều nét mới, One UI 5.1 còn bổ sung các tùy chọn sáng tạo hình ảnh, video và tăng cường tính cá nhân hóa.

Với One UI 5.1, Samsung trao quyền biến hóa giao diện cho người dùng. Theo đó, người dùng có thể tùy ý điều chỉnh hiển thị điện thoại. Bằng cách nhấn vào bất kỳ điểm nào trên màn hình, cửa sổ Search for widgets (Tìm kiếm Widget) sẽ hiện ra. Tại đây, S23 Ultra gợi ý nhiều tùy chọn widget, ngăn xếp theo từng nhóm mục đích sử dụng.

Giao diện của One UI 5.1 tạo cảm giác hiện đại và cao cấp.

Thêm nữa, Samsung cũng trang bị nhiều cử chỉ cho người dùng khi tung bản cập nhật One UI 5.1. Cụ thể, tại mục Labs (Phòng thí nghiệm), Samsung cho phép người dùng bật/tắt các cài đặt như: Vuốt để chia đôi màn hình, Vuốt để xem dạng pop-up, Đa cửa sổ cho tất cả ứng dụng…

Trong đó, vuốt để chia đôi màn hình là cử chỉ mới được trang bị, phù hợp cho người dùng muốn vừa sử dụng màn hình chính, vừa xem, nghe nội dung từ ứng dụng. Tùy chọn này còn đặc biệt phù hợp với S Pen, khi chỉ cần động tác kéo từ góc màn hình, người dùng có ngay một cửa sổ thu nhỏ ở kích thước mong muốn.

Mục Phòng thí nghiệm trên One UI 5.1 mang đến nhiều cử chỉ, thao tác mới khi dùng S23 Series.

Với Samsung, cá nhân hóa không chỉ là kiểm soát phần nhìn trên thiết bị tốt hơn, mà còn là hiểu ý người dùng. Theo đó, hãng bổ sung loạt tiện ích có khả năng hiểu và hoạt động dựa trên thói quen người dùng. Ví dụ tiện ích Dynamic weather widget (Thời tiết năng động) có thể phân tích môi trường xung quanh và tạo ra một giao diện phản ánh thời tiết dưới dạng đồ họa động, giúp người dùng theo dõi thời tiết, nhiệt độ, chỉ số UN… trước khi ra ngoài.

Trong khi đó, tiện ích Smart suggestions (Đề xuất thông minh) cũng được cải tiến với khả năng đề xuất các bản nhạc và danh sách phát trên Spotify. Nhờ đó, người dùng được lắng nghe những bài hát phù hợp với từng chuyến đi hay từng giây phút thư giãn, giải trí.

Đáng chú ý, One UI 5.1 cập nhật tính năng Modes and Routines (Chế độ và Lịch trình), cho phép người dùng cá nhân hóa cài đặt máy theo hoạt động của bản thân. Phần Chế độ giúp bạn lựa chọn kiểu cài đặt phù hợp với từng hoạt động trong ngày: Ngủ, lái xe, tập thể dục, thư giãn… Ví dụ khi cần nghỉ ngơi, người dùng có thể cài đặt để chế độ Ngủ tắt tất cả thông báo.

Còn phần Lịch trình cho phép người dùng cài đặt điện thoại theo tương quan “nếu - thì” để kích hoạt tính năng này và thêm thao tác mong muốn. Cụ thể, người dùng có thể tự động tắt thông báo mạng xã hội khi máy xác định vị trí là nơi làm việc hoặc khi máy kết nối với WiFi trong văn phòng.

Khi cập nhật One UI 5.1, người dùng S23 Ultra còn được trải nghiệm icon thiết kế dựa trên đặc điểm ngoại hình của mình. Kết hợp S Pen, người dùng có thể sáng tạo hình ảnh, video hoặc bộ sticker mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trên tiện ích AR Emoji (Biểu tượng cảm xúc AR) và AR Zone (Vùng AR), người dùng được tự mình tạo nhãn dán hoạt hình vui nhộn, sinh động. Đồng thời, One UI 5.1 cũng cho phép sáng tạo video bằng cách thêm các nét vẽ doodle có nhiều màu sắc, tạo hiệu ứng 3D.

One UI 5.1 cho phép người dùng Galaxy tạo, chia sẻ bộ icon của riêng mình trên nhiều ứng dụng.

Hơn thế, One UI 5.1 cho phép người dùng truy cập tiện ích chụp ảnh chuyên nghiệp Expert RAW ngay trên camera. Tại đây, người yêu nhiếp ảnh được tiếp cận với các chế độ chụp ảnh nâng cao như: Chụp thiên văn, chụp phơi sáng đa tầng hay chụp ảnh định dạng RAW phục vụ nhu cầu hậu kỳ.

Cắt chủ thể nhanh chóng từ ảnh chụp là tính năng được yêu thích trên One UI 5.1.

Song song, Samsung cũng tăng cường các tùy chọn chỉnh sửa ảnh, giúp người dùng dễ dàng sở hữu bức ảnh hoàn hảo chỉ với smartphone. Cụ thể, người dùng S23 Ultra có thể chọn và cắt chủ thể một cách nhanh chóng để sao chép sang ứng dụng khác hoặc xuất file ảnh không nền (ảnh png). Đồng thời, mục sửa ảnh trên ứng dụng Gallery (Bộ sưu tập) của S23 Ultra được bổ sung các kích cỡ cắt ảnh tương ứng nhiều nền tảng mạng xã hội, giúp người dùng chỉnh sửa và chia sẻ nội dung nhanh chóng.

Dành cho người dùng lần đầu sử dụng thiết bị Galaxy và hệ điều hành One UI, Samsung đã khiến việc làm quen và chuyển dữ liệu từ thiết bị cũ sang thiết bị Galaxy nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tiện ích Smart Switch (chuyển đổi thông minh) trên Samsung cho phép kết nối với nhiều thiết bị thông qua dây cáp hoặc wifi. Nhờ đó, mọi dữ liệu trên thiết bị cũ được chuyển sang máy Samsung Galaxy nhanh chóng, đầy đủ.

Việc chuyển dữ liệu từ điện thoại khác sang S23 Ultra được diễn ra nhanh chóng nhờ Smart Switch.

Được cập nhật One UI 5.1 từ thời điểm ra mắt, Galaxy S23 Ultra như “hổ mọc thêm cánh”. Bên cạnh các cải tiến như camera 200 MP, tính năng Nightography nâng cấp hay chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, S23 Ultra còn giúp người dùng trải nghiệm loạt tiện ích mới mẻ trên phiên bản hệ điều hành mới nhất. Nhờ đó, người dùng tự do sáng tạo hình ảnh, làm việc đa nhiệm và giải trí trọn vẹn với S23 Ultra.

Ông Janghyun Yoon, Phó Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành cấp cao của Software Office cho biết: “One UI 5.1 là minh chứng mới nhất cho cam kết của Samsung trong việc đem những cải tiến đến người dùng Galaxy một cách nhanh chóng”. Với bản cập nhật hệ điều hành mới nhất này, Samsung thành công trong việc làm hài lòng người dùng, giúp họ có thêm lý do lựa chọn thiết bị Galaxy.