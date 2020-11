'Once Upon a Time in Hollywood' được chuyển thể thành tiểu thuyết

Đạo diễn Quentin Tarantino vừa thông báo ông sẽ chuyển thể kịch bản "Once Upon a Time in Hollywood" thành tiểu thuyết.

Theo Variety, đạo diễn Quentin Tarantino sẽ biến bộ phim được đề cử giải Oscar của mình - Once Upon a Time in Hollywood - thành tiểu thuyết. Đạo diễn người Mỹ sẽ hợp tác phát hành hai cuốn sách với nhà xuất bản Harper Collins.

Tiểu thuyết Once Upon a Time in Hollywood sẽ là tác phẩm viễn tưởng đầu tay của đạo diễn Tarantino. Dự kiến, cuốn sách được xuất bản vào mùa hè năm 2021.

Quentin Tarantino tại liên hoan phim Cannes năm 2019. Ảnh: Valéry Hache/AFP.

Theo nhà xuất bản, tác phẩm sẽ không kể lại câu chuyện về nam diễn viên truyền hình Rick Dalton và người đóng thế Cliff Booth. Trong thông cáo báo chí của HarperCollins, cuốn tiểu thuyết sẽ “khuếch đại” câu chuyện gốc và mang đến một cảm giác “mới mẻ, vui tươi, gây sốc”.

Đạo diễn Quentin Tarantino mở rộng câu chuyện về hai nhân vật trung tâm, có nhiều phần bổ sung không có trong bộ phim điện ảnh kéo dài 3 tiếng. Thông thường, các bộ phim được chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết. Trái ngược với số đông, Quentin Tarantino làm điều hoàn toàn khác biệt.

Cuốn tiểu thuyết sẽ được xuất bản dưới dạng sách bìa mềm bên cạnh những phiên bản ebook và audio book. Mùa thu năm 2021, phiên bản bìa cứng đặc biệt sẽ ra mắt độc giả.

Once Upon a Time in Hollywood nhận 10 đề cử Oscar năm 2019. Ảnh: EW.

“Vào những năm 70, tôi lớn lên cùng những cuốn tiểu thuyết điện ảnh. Đến nay, tôi vẫn luôn dành tình cảm lớn cho thể loại này” - ông Quentin Tarantino nói - “Với tư cách là người đam mê tiểu thuyết chuyển thể thành phim, tôi tự hào thông báo rằng Once Upon a Time in Hollywood là đóng góp của tôi cho thể loại tiểu thuyết thường chịu nhiều thiệt thòi”.

Vị đạo diễn cũng cho biết ông rất vui khi có cơ hội khám phá thêm về các nhân vật và thế giới của họ trong văn chương. Ông hy vọng nó sẽ được độc giả đón nhận nồng nhiệt như với phiên bản điện ảnh.

Cuốn sách thứ hai của ông là tiểu thuyết phi hư cấu có tựa đề Cinema Speculation. Tác phẩm sẽ đi sâu, khám phá tình yêu của Quentin Tarantino dành cho phim ảnh những năm 1970. Sách gồm các bài tiểu luận, đánh giá và phê bình cá nhân của đạo diễn người Mỹ.

“Tài năng văn học của Quentin Tarantino đã thể hiện rõ ngay từ những kịch bản đầu tiên. Chúng ta hãy cùng chờ xem ông sẽ mang đến cho các nhân vật trên trang giấy điều gì cũng như cách ông khiến người đọc ngạc nhiên”, Phó chủ tịch kiêm Tổng biên tập điều hành của nhà xuất bản HarperCollins, Noah Eaker, nói.

Once Upon a Time in Hollywood từng nhận 10 đề cử giải Oscar, bao gồm hình ảnh, đạo diễn và kịch bản gốc xuất sắc...

Tài tử Leonardo DiCaprio, người đóng vai Dalton, đã giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc. Brad Pitt giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai Booth. Đây cũng là giải Oscar đầu tiên của Brad Pitt trong sự nghiệp diễn xuất.