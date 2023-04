Ồn ào quyền khai thác ca khúc nổi tiếng của Phúc Du

Loops Music nhấn mạnh họ được công ty quản lý Phúc Du cấp quyền khai thác bản remix. Tuy nhiên, TikTok gỡ sản phẩm của đơn vị này để giữ lại âm thanh của bên khác.

Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì là ca khúc mới nhất của Phúc Du.

Ngày 6/4, đại diện Loops Music - đơn vị độc quyền phát hành bản AM Remix Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì - lên tiếng việc sản phẩm bị một công ty khác "nhận vơ".

Theo Loops Music, khi phát hành Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì, phía Phúc Du hợp tác với một đơn vị truyền thông (tạm gọi là B) để quảng bá sản phẩm. B chỉ có quyền đăng bản gốc lẫn bản AM Remix Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì lên YouTube. Bên B không được cấp quyền cho bất cứ bên thứ ba nào.

Trong khi đó, Loops Music là đơn vị duy nhất được công ty quản lý Phúc Du cấp quyền độc quyền với bản AM Remix Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì trên TikTok. Sau khi được cấp quyền, đơn vị này tiến hành quá trình xử lý kỹ thuật, bao gồm công đoạn khai nhận quyền. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, Loops Music nhận thông tin từ TikTok là một đơn vị khác có tên B****** cũng đang nhận quyền với bản AM Remix này. B****** là đối tác của đơn vị truyền thông B.

Vấn đề quyền khai thác bản AM Remix Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì đang gây chú ý.

Sau đó, TikTok yêu cầu Loops Music và B****** cung cấp giấy tờ chứng minh quyền của mỗi bên để xác định đơn vị nắm quyền hợp pháp đối với bản AM Remix. Loops Music khẳng định đã cung cấp đủ giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền, trong khi B****** chỉ đưa ra được hợp đồng khai thác trên YouTube giữa bên Phúc Du và đơn vị truyền thông B.

Vì vậy, TikTok đã công nhận quyền khai thác đối với sound AM Remix thuộc về Loops Music.

“Sự việc tưởng đã được giải quyết thì ngày 3/4, chúng tôi nhận được thông tin là bản AM Remix do chúng tôi phát hành trên TikTok tiếp tục bị B****** báo cáo và bị gỡ. Bằng một ‘phép màu’ nào đó, TikTok đã chuyển quyền bản AM Remix này về cho B******”, đại diện Loops Music phản hồi.

Trao đổi với Zing, Loops Music khẳng định được công ty quản lý của Phúc Du là 1989s Entertainment ủy quyền xử lý vụ tranh chấp này.

“Theo cập nhật từ đơn vị phát hành, chúng tôi chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ phía B******. Chúng tôi đang làm việc với TikTok để khôi phục bản ghi đã mất và xử lý các bản ghi vi phạm. Đồng thời, với tư cách là đơn vị phát hành độc quyền, Loops Music cũng sẽ thực hiện những hành động pháp lý phù hợp để bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ”, Loops Music nhấn mạnh.

Khi giai điệu AM Remix Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì bị gỡ khỏi nền tảng, các video có sử dụng giai điệu này cũng bị tắt tiếng.

Phóng viên Zing đã liên hệ TikTok nhưng chưa nhận được câu trả lời. Trong khi đó, đại diện của Phúc Du xác nhận với Zing những thông tin Loops Music đưa ra là chính xác.

Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì là ca khúc được Phúc Du phát hành cách đây một tháng. Ngay khi ra mắt, sản phẩm gây sốt trên mạng xã hội, đặc biệt phần lời: "Mẹ anh thì cũng là sếp, nhưng mà là xếp bánh mì. Để bán hàng mỗi buổi sáng, sau cái quầy bên bếp nhỏ". Khi phát hành thêm bản AM Remix, ca khúc càng nổi tiếng và được khán giả ưa chuộng.