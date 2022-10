Olympia nhận sai sót ở câu hỏi tiếng Anh của Charlie Puth

Thừa nhận thiếu sót dẫn đến sai lệch điểm số chung cuộc của 2/4 nhà leo núi, BTC cho biết điều này không làm thay đổi thứ hạng các thí sinh trong trận chung kết.

Chương trình thừa nhận sai sót ở gói câu hỏi dành cho Vũ Nguyên Sơn, dẫn đến thay đổi điểm số chung cuộc của cậu và Bùi Anh Đức.

Ngay sau khi trận chung kết năm 22 khép lại, fanpage của Đường lên đỉnh Olympia đăng bài đính chính về câu hỏi tiếng Anh 30 điểm ở phần thi Về đích của thí sinh Vũ Nguyên Sơn (THPT Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Cụ thể, chương trình đã đưa ra câu hỏi tiếng Anh như sau liên quan tới lời bài hát See You Again (Charlie Puth sáng tác và thể hiện).

Olympia đính chính ngay sau trận chung kết.

Nội dung câu hỏi là: “In this part of song, I have used a synonym for the word “friendship”. Can you tell me which word it is?” (Trong đoạn trích của bài hát, tôi đã sử dụng một từ đồng nghĩa với từ "friendship" (tình bạn). Bạn có thể cho tôi biết đó là từ nào không?”)”.

Vũ Nguyên Sơn không đưa ra câu trả lời. Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) giành quyền trả lời và đưa ra đáp án là “Bond”.

Sau đó, MC đọc đáp án chương trình đưa ra là “Brotherhood”.

Ngay tại thời điểm trực tiếp, chương trình đã không chấp nhận đáp án của Bùi Anh Đức và trừ của thí sinh này 15 điểm.

“Sau khi chương trình kết thúc, chúng tôi đã kiểm tra lại với cố vấn tiếng Anh. Cố vấn chấp nhận câu trả lời của Bùi Anh Đức là ‘Bond’. Như vậy, có hai đáp án đúng ở câu hỏi này là: Bond và Brotherhood. Câu trả lời của Bùi Anh Đức là hoàn toàn chính xác”.

Bùi Anh Đức (THPT chuyên Sơn La, Sơn La) giành quyền trả lời và đưa ra đáp án là “Bond” nhưng không được chấp nhận. Ảnh: Phạm Thắng.

Do đó, BTC cho biết số điểm chung cuộc của 4 thí sinh sẽ thay đổi như sau: Vũ Bùi Đình Tùng 35 điểm, Vũ Nguyên Sơn 155 điểm, Đặng Lê Nguyên Vũ 205 điểm, Bùi Anh Đức 120 điểm.

“Số điểm này không làm thay đổi thứ hạng các thí sinh trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22”.

Cụ thể, Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn là chủ nhân vòng nguyệt quế. Vũ Nguyên Sơn về nhì, Anh Đức và Đình Tùng đồng hạng ba.

Trước đó, chương trình có tuổi đời lớn nhất của VTV từng không ít lần bị khán giả tố sai sót, dẫn tới kết quả không thỏa đáng trong 22 năm phát sóng.

Một trong số vụ việc gây tranh cãi nhất là năm 2017, nhầm lẫn dẫn dến điều hy hữu là thí sinh về nhì được trao vòng nguyệt quế. Hay ở năm 2009, lần đầu tiên và duy nhất đến nay có 5 thí sinh vào chung kết Olympia do sai sót ở cuộc thi quý.