‘Oasis: Ốc đảo tuổi trẻ’ của Seol In Ah phát sóng trên ứng dụng VieON

Chiều lòng người hâm mộ, ứng dụng giải trí VieON phát sóng bộ phim “Oasis: Ốc đảo tuổi trẻ” với sự tham gia của Seol In Ah, Yang Dong Yoon và Choo Yeong Woo.

Đầu tháng 3, giải trí Hàn Quốc nhộn nhịp với nhiều dự án đáng mong đợi được phát hành. Trong đó, “Oasis: Ốc đảo tuổi trẻ“ với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ tiềm năng như Jang Dong Yoon, Seol In Ah và Choo Yeong Woo đã được phát sóng trên ứng dụng giải trí VieON. Phim là câu chuyện gay cấn, mô tả cuộc sống khốc liệt, trả thù và xung đột của những người trẻ tuổi. Các nhân vật trong phim phải chạy theo quyền lực, sự giàu có trong xã hội đầy rẫy sai trái.

“Oasis: Ốc đảo tuổi trẻ” với sự góp mặt của bộ ba diễn viên trẻ tài năng.

Khắc họa câu chuyện của ba người trẻ tuổi, Oasis: Ốc đảo tuổi trẻ được kỳ vọng thỏa mãn trí tò mò về quá khứ, đồng thời làm sống lại ký ức về những ngày thơ ấu của khán giả. Các nhân vật trong phim đã cùng nhau trải qua ngày tháng tuổi học trò ngây thơ.

Đến khi bóng đen phủ trên ba người, họ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có để bảo vệ điều quý giá. Khán giả sẽ cảm nhận rõ tình yêu lẫn lộn của ba người trẻ tuổi qua cách họ diễn xuất, hành động và lời thoại. Lee Doo Hak - nhân vật trong phim của Jang Dong Yoon - tâm sự: "Nếu tôi không gặp bạn vào thời điểm đó, liệu số phận của tôi có khác đi không?".

Câu chuyện về những người trẻ tuổi phải chiến đấu để bảo vệ cuộc sống giữa xã hội đầy sai trái.

Vai Lee Doo Hak do Jang Dong Yoon đảm nhận là một chàng trai trẻ thông minh, lớn lên với sự hồn nhiên, vô tư. Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã cuốn anh vào những cuộc xung đột, đấu đá. Sau khi qua tay nhóm lừa đảo bất động sản, anh trở thành một “ông trùm chính trị” và sống hết mình để trả thù cho cái chết oan uổng của cha mình.

Seol In Ah vào vai Oh Jeong Shin, sinh ra trong gia đình giàu có khi cha mẹ sở hữu và điều hành nhà hát Namhae. Sau khi chuyển đến Seoul, cô gặp Doo Hak. Tại đây, hai người nảy sinh tình cảm đặc biệt, nhưng đoạn tình bị cắt ngang khi Doo Hak buộc lòng phải rời xa quê hương. Sau cuộc chia tay đẫm nước mắt, Jung Shin quyết định vực dậy nhà hát của cha mẹ.

Choo Young Woo thủ vai Choi Cheol Woong, nhân vật được miêu tả là người ưu tú về mọi mặt và có tính hiếu thắng. Anh vừa là bạn thuở bé, vừa là đối thủ số một của Lee Doo Hak.

Seol In Ah đảm nhận vai nữ chính xinh đẹp, kiên cường của phim.

Oasis: Ốc đảo tuổi trẻ được khán giả mong đợi khi Seol In Ah đảm nhận vai nữ chính. Đây là dự án đầu tiên “nữ phụ quốc dân” đảm nhận vai chính kể từ khi cô bắt đầu nổi tiếng. Điều này khiến khán giả kỳ vọng nhiều hơn về tài năng diễn xuất chín muồi của Seol In Ah.

Thoát khỏi hình ảnh sang chảnh in sâu vào lòng “mọt phim”, Seol In Ah tạo ấn tượng mạnh mẽ khi mang đến tạo hình những năm 90. Nữ diễn viên hóa thân thành nữ sinh ngọt ngào với nhiều khả năng đặc biệt. Cũng chính tạo hình này khiến Seol In Ah bị so sánh Son Ye Jin khi tham gia bộ phim ra mắt 20 năm trước - The Classic (Cổ điển).

Một số cư dân mạng để lại nhiều bình luận như: “Có ai thấy tạo hình nhân vật của Seol In Ah giống với Son Ye Jin trong ‘Classic’ không”, “Nhìn Seol In Ah làm tôi nhớ đến ‘tình đầu quốc dân’ Son Ye Jin, dĩ nhiên nhan sắc không bằng nhưng có vẻ Jang Dong Yoon nhỉnh hơn Jo Seung Woo”, “Có phải ‘Classic’ bản 2023 không vậy? ba nhân vật chính làm nhớ đến Son Ye Jin, Jo Seung Woo và Jo In Sung”.

Tạo hình của Seol In Ah trong phim gợi nhớ đến “tình đầu quốc dân” Son Ye Jin.

Nhà sản xuất bộ phim Oasis: Ốc đảo tuổi trẻ chia sẻ về nữ chính Seol In Ah: “Sự đồng bộ giữa nữ diễn viên Seol In Ah và cô gái trẻ trung, dễ chịu Oh Jung Shin là 100%. Nhân vật Oh Jung Shin, người luôn dũng cảm bảo vệ ước mơ và tình yêu của mình, sẽ thể hiện sức hút của một biểu tượng mối tình đầu mới phù hợp cả quá khứ và hiện tại”.

Với những mảng sáng - tối trong bối cảnh Hàn Quốc hỗn loạn giai đoạn năm 80-90, cùng lối diễn xuất đầy màu sắc của các diễn viên được truyền tải qua lời thoại, hành động, Oasis: Ốc đảo tuổi trẻ hứa hẹn được mong đợi trong năm 2023. Bộ phim chính thức lên sóng song song trên ứng dụng VieON vào tối 6/3.