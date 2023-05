'Ở nơi quỷ sứ giặc non' là tác phẩm thiếu nhi hay nhất mọi thời đại

Một cuộc thăm dò của BBC đã gọi tên cuốn “Where The Wild Things Are” là tác phẩm thiếu nhi hay nhất mọi thời đại.

Cuốn Where The Wild Things Are được xuất bản tại Việt Nam với tên Ở nơi quỷ sứ giặc non. Ảnh: Nhã Nam.

BBC đã thu thập ý kiến của các tác giả thiếu nhi, họa sĩ minh họa, biên tập viên, nhà xuất bản, học giả, thủ thư, nhà văn và độc giả từ khắp nơi trên thế giới về các cuốn sách thiếu nhi họ ưa thích nhất. Và 177 chuyên gia này đã chọn ra top 100 tác phẩm thiếu nhi hay nhất mọi thời đại. Danh sách 100 cuốn đã được công bố chiều 23/5.

Những người được hỏi đã chọn và xếp hạng 10 cuốn sách thiếu nhi yêu thích của họ trong danh sách hơn 1.000 tác phẩm khác nhau. Hơn một phần năm số người được hỏi đưa Ở nơi quỷ sứ giặc non vào top 10 của họ và 7% chọn đây là cuốn sách đứng vị trí top đầu.

Theo đó, cuộc phiêu lưu năm 1963 của Maurice Sendak chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách của BBC và Alice’s Adventures in Wonderland (Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên), Pippi Longstocking (Pippi tất dài), The Little Prince (Hoàng tử bé) và The Hobbit (Người Hobbit) cũng đứng trong top 5.

Các tác giả đáng chú ý khác là C.S. Lewis và Roald Dahl góp mặt trong top 10 còn nữ nhà văn J.K. Rowling xếp thứ 13 với cuốn Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Harry Potter và Hòn đá phù thủy).

Philip Pullman là tác giả còn sống được xếp hạng cao nhất trong danh sách với cuốn Northern Lights (Bắc Cực Quang), thuộc bộ truyện Dark Materials (Vật chất tối của ngài) năm 1995.

Tác giả Philip Pullman rất cảm xúc khi biết về Top 100 cuốn sách thiếu nhi hay nhất mọi thời đại. Ảnh: The Observer.

Nhà văn 76 tuổi cho biết: “Tôi rất vui khi biết kết quả của cuộc khảo sát này. Tôi rất bất ngờ và tôi không hoàn toàn chắc mình có thể tìm được từ ngữ nào để bày tỏ cảm xúc lúc này”.

Ông Pullman cũng chia sẻ: “Các tác phẩm thiếu nhi rất quan trọng vì đó là điều chúng ta vẫn luôn nghĩ về khi chúng ta lớn lên. Sách thiếu nhi cũng có ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn thế giới và cách chúng ta nghĩ về người khác… Đó là lý do những tác phẩm này cũng rất quan trọng đối với người lớn, không chỉ với trẻ em”.

BBC cũng bày tỏ: “Danh sách các tác phẩm phản ánh sự ảnh hưởng rộng lớn của văn học thiếu nhi qua các thời đại và đây cũng là một sự tôn vinh cho trí tưởng tượng vô tận, cách kể chuyện ly kỳ và các chủ đề rất sâu sắc, từ Panchatantra, tuyển tập truyện thiếu nhi Ấn Độ có từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, cho đến cuốn sách mới nhất trong danh sách A Kind of Spark, xuất bản năm 2020”.

Dưới đây là top 10 tác phẩm:

1. Where the Wild Things Are (Maurice Sendak, 1963).

2. Alice’s Adventures in Wonderland (Lewis Carroll, 1865).

3. Pippi Longstocking (Astrid Lindgren, 1945).

4. The Little Prince (Antoine de Saint-Exupéry, 1943).

5. The Hobbit (J.R.R. Tolkien, 1937)

6. Northern Lights (Philip Pullman, 1995).

7. The Lion, the Witch and the Wardrobe (C.S. Lewis, 1950).

8. Winnie-the-Pooh (A.A. Milne and E.H. Shepard, 1926).

9. Charlotte’s Web (E.B. White and Garth Williams, 1952).

10. Matilda (Roald Dahl and Quentin Blake, 1988).