Ở nơi dán tiền lên tường rẻ hơn dùng giấy

Các cửa hàng có kệ trống thường do vấn đề về chuỗi cung ứng, nhưng cũng có thể là do người dân đổ xô tích trữ hàng vì lo sợ biến động giá cả (ảnh trước). Trong khi đó, các sản phẩm nhỏ xíu đại diện cho "shrinkflation" - ý chỉ cách các công ty quản lý chi phí gia tăng bằng cách giảm kích thước gói hàng. “Ở Argentina, chúng tôi luôn nói về điều này, so sánh kích thước cùng một gói bánh quy với năm ngoái", Werning nói.