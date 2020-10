Ô nhiễm tại Trung Quốc trầm trọng vì Apple tăng tốc sản xuất iPhone

Kết quả theo dõi chất lượng không khí tại một số thành phố lớn của Trung Quốc cho thấy mức độ ô nhiễm không khí tỷ lệ thuận với sản lượng sản xuất iPhone.

Theo CNBC, sử dụng dữ liệu chất lượng không khí từ một nền tảng phi lợi nhuận, các nhà phân tích thuộc ngân hàng Morgan Stanley cho biết mức độ ô nhiễm khí nitrogen dioxide tăng lên ở 4 thành phố tại Trung Quốc. Đây là những nơi có nhà máy sản xuất thiết bị Apple.

Cụ thể, ở Trịnh Châu, nơi được mệnh danh là “thành phố iPhone”, các nhà phân tích nhận thấy chất lượng không khí bị ảnh hưởng xấu khi hoạt động sản xuất iPhone tăng tốc.

Trong năm nay, tình trạng này diễn ra chậm hơn một tháng so với cùng kỳ năm ngoái. Các công xưởng tại Trung Quốc gấp rút sản xuất điện thoại iPhone với số lượng lớn và thời gian sản xuất muộn hơn so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trịnh Châu được mệnh danh là "thành phố iPhone", ghi nhận chất lượng không khí kém đi khi hoạt động sản xuất công nghiệp tăng lên. Ảnh: Business Insider.

Tại Thâm Quyến, tình trạng tương tự cũng xảy ra. Dù vậy, Morgan Stanley nhận định mức độ ô nhiễm ở thành phố này ít nghiêm trọng hơn so với cùng kỳ những năm trước.

Trong khi đó, ở Thành Đô và Trùng Khánh, các nhà phân tích cho biết chất lượng không khí có dấu hiệu xuống dốc khi hoạt động sản xuất công nghiệp tăng dần trong thời gian gần đây.

Hồi tuần trước, Apple tung ra thị trường hai mẫu iPhone 12, trong khi hai mẫu tiếp theo sẽ được bán từ tháng sau. Theo dự kiến, “Táo khuyết” sẽ công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III trong tuần này, song không bao gồm bất kỳ thông tin nào về iPhone 12.