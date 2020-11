'Ơ mây zing, gút chóp em' nghĩa là gì?

Ngay sau khi Rap Việt và King of Rap lên sóng, thuật ngữ "fan tháng 8" nhanh chóng trở nên phổ biến. Cụm từ này được sử dụng để chỉ những người mới tiếp cận và yêu thích văn hóa hiphop kể từ sau 2 chương trình trên. Những người hâm mộ lâu năm thường gọi "fan tháng 8" với ý nghĩa tiêu cực, coi họ như "fan phong trào", không thực sự am hiểu về rap. Do đó, cách gọi tên này đã và đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.