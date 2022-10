Ổ gà, ổ voi dày đặc trên quốc lộ 1 qua Phú Yên

Mưa lớn kéo dài, nhiều vị trí mặt đường của quốc lộ 1 qua Phú Yên tiếp tục phát sinh hư hỏng, sình lún... gây mất an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải Phú Yên nhiều lần gửi văn bản kiến nghị Khu Quản lý đường bộ III đề nghị khẩn trương sửa chữa các vị trí mặt đường hư hỏng khi thời tiết thuận lợi nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình.