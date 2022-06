Nuôi dưỡng tình thân qua từng trang sách

Tình cảm gia đình luôn là sợi dây vô hình liên kết các thành viên mà ở đó, mỗi người đều biết yêu thương, nhường nhịn và hy sinh vì nhau.

Khát khao yêu thương và chung sống dưới mái ấm tình thân luôn thường trực trong mỗi người. Bởi ở nơi gọi là “gia đình”, con người ta thường tìm thấy sự chở che bình yên nhất. Một số cuốn sách dưới đây giúp nuôi dưỡng tình cảm gia đình.

Tập truyện ngắn về gia đình. Ảnh: Thu Huệ.

Gia đình là tuyệt vời nhất

Tập truyện ngắn tập hợp 35 tác phẩm hay nhất được chọn ra từ hơn 300 tác phẩm về gia đình của nhiều tác giả, chứa đựng những bài viết chân thật, dung dị mà đong đầy cảm xúc. Xen lẫn những cung bậc của tình thân, độc giả còn cảm nhận được nhiều trang viết chứa đựng nỗi niềm day dứt, đau đáu khôn nguôi.

Ở đó có câu chuyện mang đến giọt nước mắt hạnh phúc khi kể về một cặp vợ chồng tưởng chừng khó có con, nhưng sau nhiều năm kiên trì và cầu nguyện, sinh linh bé bỏng đã vượt mọi cửa tử để chào đời.

Gia đình còn là nơi chứng kiến cả những nỗi đau chia lìa thân xác. Đó là câu chuyện về người cha nằm bên giường bệnh đêm Giao thừa, chỉ mong ước được cùng con gái ngắm pháo hoa thật một lần cuối cùng.

Ở nơi gọi là gia đình, cũng không thiếu những cảnh chia xa, mong ngóng ngày trở về. Đó là câu chuyện về người anh trai xa nhà nhiều tháng vì phải làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, để lại mẹ già và các em với bao lo lắng, bất an.

Mỗi gia đình lại có những hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mọi nỗi niềm khi được bày tỏ qua trang viết dù buồn đau, ân hận hay nuối tiếc, cũng đều nhận lại sự vỗ về, ủi an. Bởi dù có thế nào, tình cảm gia đình vẫn là sợi dây gắn kết thiêng liêng, cao đẹp nhất giữa các thành viên, cho ta sự bình yên, che chở ấm áp.

Cuốn sách tập hợp những câu chuyện về tình phụ tử. Ảnh: Thu Huệ.

Cha và con

Cuốn sách tập hợp 43 chân dung, câu chuyện về tình cha con của những người nổi tiếng đến từ nhiều tác giả.

Chủ biên, PGS.TS Lưu Khánh Thơ, nhận xét rằng trong sách ta có thể gặp gỡ “vô vàn cung bậc cảm xúc”. Đó là tình cảm tri ân sâu nặng, nỗi ân hận muộn màng, niềm thương nhớ khôn nguôi, lòng tự hào không che giấu, sự kiêu hãnh thầm lặng, những niềm đau không dứt và cả điều bí mật tưởng sẽ “đào sâu, chôn chặt”.

Viết về những người nổi tiếng nhưng ở đó, ta vẫn bắt gặp hình ảnh một số người cha được khắc họa thật bình dị, lam lũ. Chính điều đó để lại bài học cuộc sống sâu sắc cho những người con làm hành trang để dấn bước vào sự nghiệp.

Trong sách, ta bắt gặp câu chuyện về tình phụ tử của nhà văn Bảo Ninh (cha là Giáo sư ngôn ngữ Hoàng Tuệ), biên tập viên truyền hình Bông Mai (cha là nhạc sĩ An Thuyên), nhà văn - nhà thơ Bình Ca và Hữu Việt (cha là nhà văn Hữu Mai), ca sĩ Hà Anh Tuấn (cha là bộ đội, doanh nhân Hà Tiến Chung), NSND Phương Hoa (cha là NSND Trần Vũ)…

Viết về cha với lòng tôn kính, nhà thơ Hữu Việt tự hỏi: “Sao với riêng cha, mọi việc bao giờ cũng muộn / Bao giờ cũng thiệt thòi, cũng chịu đựng, hy sinh / Cha bao giờ cũng bận, viết kiệt sức của mình”.

Còn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều lại kể về khoảng thời gian trước khi cha ra đi bằng những câu từ chân thật, xúc động: “Thời gian trước khi ra đi, cha tôi thường chăm sóc mẹ tôi rất đặc biệt. Mỗi khi mẹ tôi ra khỏi nhà, ông lại sửa áo, vén tóc cho mẹ tôi. Ông làm công việc đó một cách yêu thương và cẩn thận lạ lùng. Mặc dù đã rất yếu, cha tôi vẫn bảo mẹ tôi vẫn bảo mẹ tôi ngồi xuống bên ông để ông cắt móng tay cho bà. Đã nhiều lần cha tôi nói với mọi người rằng ông mang ơn mẹ tôi mãi, suốt đời”.

Những câu chuyện chân thực, xúc động về kỷ niệm giữa cha và con được viết bởi những người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội, nhưng chủ yếu là lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Mỗi bài viết đều mang đến một bài học nhân văn, giá trị về tình cảm thiêng liêng trong gia đình.

Bộ sách tranh về gia đình. Ảnh: Thu Huệ.

Gia đình thân yêu

Để trở thành một đứa trẻ có trái tim đầy ắp yêu thương, đầu tiên, trẻ cần được gắn kết tình cảm sâu sắc với các thành viên trong gia đình. Đây cũng là hành trang quan trọng trong việc phát triển cảm xúc của các em trên bước đường trưởng thành sau này.

Bộ sách Gia đình thân yêu với những câu chuyện nhân văn, ý nghĩa giúp phát triển và thắt chặt tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Bộ sách gồm 4 cuốn: Ông tớ; Bố và con gái; Con yêu mẹ nhiều hơn; Năm phút nữa thôi.

Trong cuốn Ông tớ, tác giả hóa thân vào nhân vật người cháu, xưng ngôi kể là “tớ” và viết: “Ông tớ đang già đi, đôi khi ông cảm thấy cô độc. Có lúc ông lại giống như một đứa trẻ. Thỉnh thoảng ông lại không nhận ra tớ. Nhưng những cái ôm của tớ có thể khiến ông nhận ra. Có những ngày tớ chính là đôi mắt của ông. Hai ông cháu cùng dắt nhau khám phá thế giới”.

Tờ The guardian nhận xét cuốn sách có những nét vẽ biểu cảm rất thuyết phục, kể về một câu chuyện đáng yêu.

Trong khi đó, Bố và con gái lại được viết dưới dạng thơ: “Hai bố con tăng tốc / Chạy về phía đỉnh đồi / Đầu gối bố mệt rồi / Bố phải dừng lại thôi / Nhưng con sẽ giúp bố / Chỉ cần bố nhìn thôi / Nhà leo núi cừ khôi / Là con và bố đó”.

Ở Con yêu mẹ nhiều hơn, tác giả dùng loạt biện pháp so sánh để nói về tình yêu mà người con dành cho mẹ: “Con yêu mẹ vượt qua cánh diều tự do nhất, ngọt hơn bài ca ngọt ngào nhất, to hơn tiếng tên lửa to nhất, cao hơn chú hươu cổ cao nhất, nhiều hơn mẹ từng biết”.

Năm phút nữa thôi lại như một lời thủ thỉ, dặn dò về thời gian. Năm phút đối với bố có thể trôi qua rất nhanh, nhưng 5 phút ấy nếu nằm trong giờ mà cả gia đình đọc truyện cho nhau nghe, thì đối với những đứa trẻ, lại là khoảng thời gian quý báu, vì khi đó, các thành viên trong gia đình sẽ được ở bên cạnh nhau nhiều thêm.

Bộ sách được trình bày dưới phiên bản song ngữ Anh - Việt, gồm tranh minh họa sinh động, gần gũi, giúp các em hiểu thêm về sự gắn kết giữa ông bà, cha mẹ và con cái.