Nước Mỹ sắp có đảng mới

Hàng chục cựu quan chức đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ sắp tuyên bố thành lập chính đảng quốc gia mới để thu hút hàng triệu cử tri được cho là không hài lòng với hệ thống hai đảng.

Với tên gọi Forward (“Tiến về phía trước”), chính đảng mới ban đầu sẽ do cựu ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Andrew Yang và cựu Thống đốc New Jersey Christine Todd Whitman làm đồng chủ tịch, Reuters đưa tin độc quyền hôm 27/7.

Họ hy vọng đảng Forward sẽ trở thành lựa chọn thay thế khả dĩ cho hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang thống trị nền chính trị Mỹ, các thành viên sáng lập nói với Reuters.

Ông Andrew Yang, một trong những đồng chủ tịch của đảng Forward mới, phát biểu trong lúc còn là ứng viên của đảng Dân chủ chạy đua vào ghế thị trưởng New York năm 2021. Ảnh: Reuters.

Các lãnh đạo đảng sẽ tổ chức chuỗi sự kiện ở hơn 20 thành phố vào mùa thu này để triển khai cương lĩnh chính trị và kêu gọi ủng hộ. Họ sẽ tổ chức sự kiện thành lập đảng chính thức tại thành phố Houston vào ngày 24/9.

Đảng Forward sẽ được thành lập dựa trên sự hợp nhất của ba nhóm chính trị dần nổi lên trong những năm qua nhằm phản ứng trước việc hệ thống chính trị Mỹ ngày càng phân cực và bế tắc. Các lãnh đạo đảng trích dẫn khảo sát năm 2021 của Gallup cho thấy mức kỷ lục 2/3 người Mỹ tin rằng nước này cần có chính đảng thứ ba.

Ba nhóm trên là Phong trào Đổi mới Mỹ - do hàng chục cựu quan chức dưới thời các chính quyền Cộng hòa như Ronald Reagan, George H. Bush, George W. Bush và Donald Trump lập ra năm 2021, đảng Forward - do ông Yang thành lập, và đảng Phong trào Phụng sự nước Mỹ - do cựu Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa David Jolly thành lập.

Với khuynh hướng chính trị ôn hòa, đảng Forward mới hiện chưa có chính sách cụ thể. Trong buổi khai mạc ngày 28/7, đảng này sẽ nói: “Chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề lớn ở Mỹ như thế nào? Bằng cách không nghiêng về trái hay phải mà là tiến về phía trước”.

Trong quá khứ, các đảng thứ ba thường không thể phát triển trong hệ thống lưỡng đảng của Mỹ. Dù vậy, đôi lúc các đảng thứ ba vẫn có thể tác động tới bầu cử tổng thống.

Chẳng hạn, đảng Xanh của Ralph Nader từng tranh giành được đủ số phiếu từ tay ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Al Gore vào năm 2000 để giúp ứng viên đảng Cộng hòa George W. Bush vào Nhà Trắng.

Hiện chưa rõ đảng Forward mới sẽ có tác động thế nào tới nhóm cử tri của hai đảng lớn. Giới phân tích chính trị hoài nghi sự thành công của Forward.