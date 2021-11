Núi lở đè xe khách giữa đèo ở Bình Định

Anh Quang cùng hai người đi ôtô qua đèo Bà Nam (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) thì bất ngờ gặp núi lở.

Chiều 15/11, tuyến tỉnh lộ 639 đoạn qua đèo Bà Nam (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) vẫn bị phong tỏa do sạt lở đất.

Ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho biết mưa lớn kéo dài khiến núi ở khu vực đèo Bà Nam bị sạt lở gây tắc nghẽn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 639, đoạn qua xã Mỹ Thọ.

Hiện trường vụ sạt lở núi trên đèo Bà Nam, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ (Bình Định). Ảnh: Q. Đat.

Theo ông Lịch, chiều 14/11, hàng trăm khối đất, đá trên đèo Bà Nam bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp tuyến đường, đè trúng ôtô khách đang chạy qua khu vực này.

"Ông Hồ Minh Quang lái xe chở hai hành khách chạy hướng từ quốc lộ 1 về xã Mỹ Thọ. Khi đến đèo Bà Nam thì đất đá sạt lở từ trên sườn núi xuống đè ngang hông xe khách. Rất may, tài xế đã kịp đưa hai hành khách trong xe ra ngoài", Chủ tịch huyện Phù Mỹ nói.

Theo thống kê sơ bộ của huyện Phù Mỹ, mưa lũ khiến các tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài vị trí sạt lở đè trúng xe khách, đoạn qua đèo Bà Nam có khoảng 6 điểm sạt lở núi khác.

Hôm 14/11, tại phường Quang Trung (TP Quy Nhơn), mưa lớn kéo dài khiến đất đá, cây cối từ trên núi bị sạt lở, đổ ập xuống gây hỏng nặng hai nhà dân ở địa phương này.

Cùng ngày, vụ sạt lở khác xảy ra tại núi Vũng Chua, đoạn sát quốc lộ 1D thuộc qua phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, gây ách tắc giao thông.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến ngày 15/11, địa phương này đã có 1 người chết do mưa lũ. Ngoài ra, nhiều tuyến đường, đê sông trên địa bàn tỉnh Bình Định bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ gây ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ ngày 15 đến 18/11, ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa dự báo từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định, Phú Yên, phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 400 mm; nguy cơ ngập lụt diện rộng ở vùng trũng, lũ quét, sạt lở núi ở vùng cao.