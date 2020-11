Núi lở, dân làng tháo chạy trong đêm

Giữa đêm, đồi núi ở huyện vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi) phát ra nhiều tiếng nổ lớn, sau đó đất, đá tràn xuống làng khiến nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy.

Tối 10/11, quả núi Le Ngói ở thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi), liên tục sạt lở khiến hàng trăm người dân nơi đây hoảng sợ, tháo chạy trong đêm.

Chưa hết bàng hoàng, bà Đinh Thị Nga (ngụ thôn Ra Pân, xã Sơn Long) kể cả gia đình đang ngủ say thì nghe tiếng nổ như bom dội. "Đất, đá tràn xuống làng ầm ầm, vợ chồng tôi ôm con tìm đường tháo chạy trong đêm", bà Nga nói.

Hiện trường vụ sạt lở núi vùi lấp xe máy người đi đường ở xã Sơn Long, huyện vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi). Ảnh: T. Vượt.

Trao đổi với Zing, ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch UBND xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, cho biết khoảng 19h ngày 10/11, quả núi Le Ngói, nơi sạt lở nghiêm trọng trong bão số 9, lại tiếp tục sạt lở, đất, đá tràn xuống các bản làng.

"Đêm qua, quả núi Le Ngói có bốn đợt sạt lở cuốn theo hơn 60.000 m3 đất, đá tràn xuống làng. Núi lở khiến hai người dân bị thương và một xe máy bị vùi lấp", ông Vượt nói.

Theo ông Vượt, thời điểm núi sạt lở, ông Đặng Như Ý (21 tuổi) và Trần Phú Vinh (19 tuổi, ngụ xã Tam Quan, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) chạy xe máy đi ngang qua khu vực này đã bị đất, đá vùi lấp. Hai người này đào bới lớp bùn, thoát ra ngoài và tiếp tục chạy đến một nhà dân gần đó trú tránh. Khoảng 22h cùng ngày, núi tiếp tục sạt lở, giật sập tường nhà, đè ông Ý và Vinh bị thương.

Hai nạn nhân bị thương bên xe máy. Ảnh: T. Vượt.

Mưa lớn kéo dài, những ngày qua huyện Sơn Tây đã vận động sơ tán hơn 870 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu tại 52 điểm sạt lở đến nơi an toàn.

Tuần trước, núi lở đã làm sập 6 nhà dân ở làng Hang Rin, thôn Mang He, xã Sơn Bua. Rất may vụ việc xảy ra vào ban ngày, người dân đã sơ tán đến nơi an toàn trước đó vài giờ.

Đến nay, vụ lở núi này uy hiếp hơn 40 hộ dân. Còn tại xã Sơn Long, hồi giữa tháng 10 vừa qua, cả quả núi Le Ngói sạt lở khiến hơn 22.000 m3 đất, đá đổ ập xuống làng. Vụ sạt lở làm 1 người bị thương, gây sập 2 căn nhà và làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống 86 hộ gia đình.

Theo Đài dự báo Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 9 đến 11/11, địa phương này có mưa vừa, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 400 mm.

Từ đêm 9/11 đến ngày 12/11, các sông ở Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, khả năng lên mức báo động 3, có sông trên mức báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối tại các huyện miền núi gồm Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long.