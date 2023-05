Nữ tiếp viên hàng không Hàn Quốc che chắn trước cửa máy bay bị mở tung

Trong vụ hành khách tự ý mở cửa máy bay giữa không trung, một bức ảnh chụp nữ tiếp viên hàng không thuộc phi hành đoàn trên trang News1 đang lan truyền nhanh chóng.

Nữ tiếp viên hàng không che chắn trước cửa máy bay.

Hình ảnh cho thấy nữ tiếp viên hàng không đeo khẩu trang đang bám tay trên cabin, chặn cánh cửa đã bị mở trước đó.

"Người này đang cố gắng hết sức để ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra trong khi máy bay đang chạy trên đường băng trước khi dừng hẳn. Đã lắp chốt bảo vệ ở cửa nhưng nữ tiếp viên vẫn loay hoay tự chặn lối ra", trang tin cho biết.

Bức ảnh gây ra một cuộc thảo luận mới trên mạng. Nhiều người khen ngợi nỗ lực và sự dũng cảm của cô gái. Nhưng những người khác lưu ý cách tiếp viên hàng không phải mạo hiểm mạng sống của mình khi phải mặc bộ đồng phục bó sát, vô cùng bất tiện bao gồm váy và giày cao gót.

Không ít ý kiến thể hiện sự bức xúc và yêu cầu thay đổi quy định đồng phục đối với nữ tiếp viên hàng không.

"Tôi không thảo luận 'Quần có tốt hơn váy không?' hay 'Giữa váy và quần mặc gì thoải mái hơn?', tôi chỉ đang nói về hình thức ăn mặc thích hợp cho những người chịu trách nhiệm về cuộc sống của chúng ta. Những người chịu trách nhiệm giữ an toàn cho chúng ta", một người bình luận.

"Thật đau lòng khi thấy cô ấy mạo hiểm mạng sống của mình để xử lý tình huống, trong khi vẫn mặc một chiếc váy không thoải mái như vậy", người khác bình luận.

"Tôi hy vọng điều này sẽ thúc đẩy các hãng hàng không thay đổi đồng phục cho tiếp viên hàng không. Những bộ trang phục hiện tại trông rất không thoải mái để họ di chuyển, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp", một người nữa nêu ý kiến.

Năm 2013, Asiana Airlines ra mắt phiên bản đồng phục dạng quần, nhưng hầu hết nữ tiếp viên hàng không đã không đăng ký nhận chúng, vì lo ngại rằng "việc ăn mặc khác biệt sẽ dẫn đến đánh giá hiệu suất tiêu cực và cản trở thăng tiến".

Hành khách tự ý mở cửa máy bay giữa không trung.

Năm 2018, JTBC xác nhận một lần nữa trong một bản tin rằng các tiếp viên không dám chọn mặc quần do cấp trên gây áp lực.

Thực tế những chiếc quần được hãng bay này cung cấp cho nữ tiếp viên hàng không cũng được cho là "siêu khó chịu", đến mức mọi người thà chấp nhận mặc váy.

Chỉ ra rằng váy bó "không có ý nghĩa gì vào năm 2023" và giày cao gót "gây nguy hiểm đến tính mạng của cả tiếp viên và hành khách trong những tình huống khẩn cấp", người Hàn đang yêu cầu Asiana Airlines và các hãng hàng không khác thay đổi quy định của mình.

Trên chuyến bay của Asiana Airlines đi từ hòn đảo du lịch nổi tiếng Jeju đến Daegu hôm 26/5, một người đàn ông đã tự ý mở cửa máy bay giữa không trung.

194 hành khách hoảng loạn khi gió thổi mạnh qua cabin. Tất cả đều sống sót, nhưng khoảng 12 người đã được đưa đến bệnh viện, sau khi ngất xỉu hoặc khó thở.

Máy bay ở độ cao khoảng 250 m so với mặt đất khi một cánh cửa bị mở tung. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mọi người bám vào tay vịn của ghế, khi gió thổi rất mạnh vào cabin.

Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát cho biết nghi phạm đi du lịch một mình và không say rượu. Người này khai rằng anh ta mở cửa thoát hiểm do cảm thấy "không thoải mái" và "muốn nhanh chóng xuống máy bay". Người này cũng cho biết cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống do vừa mất việc.

"Thật khó để có một cuộc nói chuyện bình thường với người này. Chúng tôi sẽ điều tra động cơ phạm tội và trừng phạt anh ta", một quan chức cho biết.