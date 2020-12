Nữ thủ khoa tài năng của Học viện An ninh nhân dân

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Bắc Kạn, vùng đất giàu truyền thống hiếu học, ngay từ nhỏ, Hà Diệu Linh (sinh năm 1998) luôn ấp ủ mơ ước trở thành chiến sĩ công an. Suốt những năm trung học, Linh luôn là học sinh giỏi lớp chuyên khối C trường THPT chuyên Bắc Kạn. Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016, Linh đạt 33,25 (cả điểm cộng ưu tiên), trở thành thủ khoa của Học viện An ninh nhân dân.