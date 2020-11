Nữ thủ khoa ĐH Ngoại ngữ tốt nghiệp với điểm tuyệt đối

My theo học chương trình cử nhân liên kết quốc tế với trường Đại học Southern New Hampshire (Mỹ). Sau khi tốt nghiệp, nữ sinh vẫn theo đuổi đam mê với ngành kinh tế. Do đó, khi tốt nghiệp, tấm bằng của My do trường bên Mỹ cấp. Cô đang tập trung thời gian để chuẩn bị thi ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) - chứng chỉ toàn cầu về kiểm toán. Tấm bằng cử nhân quốc tế cùng sự năng động, cô nàng đặt kỳ vọng sẽ gia nhập một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.