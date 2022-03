Nữ thần tượng sụt còn 30 kg vì tác dụng phụ của vaccine Covid-19

YooA cho biết cô bị tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine Covid-19. Thể trạng không đảm bảo, nữ ca sĩ phải vắng mặt trong các hoạt động của nhóm Oh My Girl.

Ngày 30/3, Insight đưa tin nữ ca sĩ YooA, thành viên nhóm Oh My Girl, gặp vấn đề sức khỏe. Trên truyền thông, cô cho biết bị sụt cân nghiêm trọng vì dị ứng vaccine ngừa Covid-19. Hiện, cân nặng của YooA dưới 30 kg.

Đầu tháng 3, công ty quản lý WM Entertainment thông báo cô mắc Covid-19, tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Đến nay, sức khỏe của nữ thần tượng vẫn trong tình trạng bất ổn. Theo YooA, cân nặng rơi xuống mức báo động khiến cô bị ảnh hưởng thể lực, ngoại hình.

YooA sa sút thể trạng vì tác dụng phụ của vaccine. Ảnh: KoreaBoo.

Trên chương trình Cultwo Show của đài SBS ngày 29/3, chia sẻ về lý do vắng mặt của YooA, thành viên Seung Hee cho biết: "YooA trải qua khoảng thời gian tồi tệ vì các vấn đề sức khỏe. Cô ấy đang trong quá trình hồi phục".

YooA sinh năm 1995, đảm nhận vị trí nhảy chính và được nhận xét là thành viên xinh đẹp nhất nhóm Oh My Girl. Cô có biệt danh "búp bê sống" với gương mặt nhỏ chỉ bằng một chiếc CD, đôi mắt to tròn.

Cuối năm 2020, cô ra mắt solo với mini album Bon Voyage. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí CQ vào năm 2020, YooA chia sẻ gặp áp lực tâm lý vì liên tục bị bình phẩm khiếm nhã sau khi trở thành người nổi tiếng.

Oh My Girl là nhóm nhạc nữ nằm dưới sự quản lý của WM Entertainment, ra mắt năm 2015. Nhóm từng trải qua giai đoạn khó khăn, phải vay mượn tiền để sống trước khi nổi tiếng vào năm 2019. Hiện họ là một trong những nhóm nhạc nữ được yêu thích của Kpop.