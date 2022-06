Nữ thần tượng phá tan định kiến

Theo Korea Times, màn tái xuất của Seo Hyun Jin với “Why Her” và “Cassiopeia” đánh dấu bước đột phá trong khả năng diễn xuất cũng như vị thế tên tuổi của nữ idol nhà SM.

Trang Chosun Ilbo nhận xét kể từ sau thành công liên tiếp của Another Miss Oh, Dr.Romantic và Temperature Of Love, các tác phẩm sau này của Seo Hyun Jin dần mờ nhạt, không còn tạo được sức hút mạnh mẽ với người xem dù diễn xuất vẫn được đánh giá cao.

Sau chuỗi thành tích không như kỳ vọng, sự trở lại của Seo Hyun Jin không nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, ngay sau khi lên sóng, cả hai tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh của nữ diễn viên đều ghi nhận kết quả ấn tượng, giúp cô lấy lại vị thế của một trong những ngôi sao được săn đón nhất hiện tại.

Seo Hyun Jin đánh dấu màn tái xuất phim ảnh ấn tượng với "Why Her?" và "Cassiopeia". Ảnh: Naver.

Khởi đầu thiếu may mắn

Sau khi được SM chiêu mộ, năm 2001, Seo Hyun Jin ra mắt với vai trò giọng ca chính trong nhóm nhạc 4 thành viên M.I.L.K. Chưa kịp ghi dấu ấn với khán giả, nhóm đã đứng trước bờ vực tan rã vì sự rời đi của Bae Yu Mi. Đến năm 2003, nhóm dừng hoạt động chỉ sau hai năm ra mắt.

Khởi đầu không suôn sẻ khiến các thành viên chịu nhiều đả kích. Seo Hyun Jin đã quyết định theo học chuyên ngành âm nhạc ứng dụng thuộc Đại học nữ sinh Dongduk. Ngôi sao sinh năm 1985 đã phát hành một số ca khúc với tư cách nghệ sĩ solo.

Sau khi tốt nghiệp năm 2006, Hyun Jin tham gia buổi diễn kịch đầu tiên The Sound of Music. Đây là tác phẩm đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Cùng năm, cô có vai diễn trong phim truyền hình đầu tay Hwang Jini. Thành công vang dội của bộ phim cùng màn chào sân ở mức “tròn vai” đã giúp nữ diễn viên được chú ý.

Seo Hyun Jin xuất thân là giọng ca chính trong nhóm nhạc nữ nhà SM thành lập năm 2001. Ảnh: Naver.

2006 cũng đánh dấu vai diễn trong phim điện ảnh đầu tay của Seo Hyun Jin - Love Me Not. Tác phẩm dựa trên kịch bản của một bộ phim truyền hình Nhật Bản Forget Love, được giới chuyên môn đánh giá cao và đạt thành công lớn về mặt thương mại.

Thời gian sau, mỹ nhân sinh năm 1985 góp mặt trong loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh như H.I.T (2007), Story of Wine (2008), Dating on Earth (2008)… song không tạo được dấu ấn đậm nét. Trang Korea Times cho biết thời điểm đó diễn xuất của Hyun Jin chưa thể hiện được sự vượt trội.

Năm 2011, sao nữ nhà SM lần đầu tiên nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả khi vào vai cô nàng tomboy hàng xóm Dal-yi - người sau này trở thành một cung nữ. Một năm sau, cô thử sức với vai phản diện và bất ngờ nhận được sự ủng hộ.

Sự thành công của bộ phim đã giúp Hyun Jin được nhiều đạo diễn liên tiếp giao đảm nhận vai chính. Tuy nhiên, tên tuổi nữ diễn viên vẫn chỉ ở tầm trung bởi chưa có tác phẩm nào thực sự bùng nổ.

Sự nghiệp khởi sắc

Trang Korea Times cho biết thành công hiện tại là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực lấn sân sang nghiệp diễn xuất của nữ idol. Xuất thân từ công ty lớn, cô vẫn vươn lên vị trí hiện tại bằng chính thực lực.

Từ sau Let's Eat 2, sự nghiệp của nữ diễn viên có nhiều khởi sắc. Ảnh: Naver.

Sau nhiều năm miệt mài đóng phim từ những vai phụ lên hàng nữ chính, sự nghiệp của Hyun Jin thật sự khởi sắc từ Let's Eat 2 (2015). Theo Naver, bộ phim là nỗ lực đầu tiên của người đẹp nhà SM ở thể loại hài - lãng mạn. Thành công của phim đã đưa tên tuổi nữ chính Seo Hyun Jin phủ sóng châu Á.

Trang Korea Times đánh giá Oh Hae Young trong Another Miss Oh chính là “vai diễn để đời” trong sự nghiệp của Seo Hyun Jin, giúp cô nâng tầm vị thế.

Bên cạnh đó, sự kết hợp ăn ý với bạn diễn Eric Mun cũng được đánh giá là một trong những điểm sáng của tác phẩm. Với vai diễn này, cô lên ngôi Thị hậu tại Lễ trao giải Baeksang danh giá. Đây cũng là giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Loạt thành công sau đó của Seo Hyun Jin với Dr. Romantic, Temperature Of Love hay The Beauty Inside giúp cô được coi là "bảo chứng rating" cho phim truyền hình. Tuy nhiên, cũng chính sự kỳ vọng của khán giả ở nữ diễn viên quá lớn khiến những tác phẩm sau này của cô dù đạt thành tích khả quan, chưa đủ ấn tượng để tạo nên tiếng vang như Another Miss Oh.

Thậm chí, từ sau The Beauty Inside, tên tuổi của Seo Hyun Jin hạ nhiệt đáng kể.

Sự trở lại đột phá

Sau thời gian tìm kiếm sự đột phá, Seo Hyun Jin đã có màn trở lại đầy ngoạn mục trong năm 2022 ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình.

Theo Nielsen Korea, ngay từ khi mới lên sóng, Why Her liên tục đạt tỷ suất người xem ấn tượng, thậm chí rating trung bình toàn quốc tập cao nhất đã chạm mức hai con số là 10,1%. Bên cạnh đó, tác phẩm nhận được phản ứng tích cực của khán giả về cả nội dung lẫn dàn diễn viên. Trong đó, sự thể hiện của nữ chính được đánh giá là yếu tố quan trọng làm nên thành công của bộ phim.

Vai luật sư đầy tham vọng đánh dấu màn tái xuất truyền hình ấn tượng của Seo Hyun Jin. Ảnh: Twitter.

Khai thác mặt tối của giới thượng lưu tại Hàn Quốc cùng những vấn đề trả thù cá nhân liên quan đến pháp luật, phim kể về Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin) – một nữ luật sư tài giỏi và đầy tham vọng. Để có vị trí hiện tại, cô đã phải đánh đổi lương tâm nghề nghiệp, thậm chí đặt cược cả mạng sống của mình trước những hiểm nguy.

Theo OSEN, Oh Soo Jɑe chính là nhân vật sinh ra để dành cho Seo Hyun Jin. Từ ngoại hình, biểu cảm đến thần thái, hành động đều được mỹ nhân nhà SM lột tả một cách chân thực. Ở lần tái xuất này, Seo Hyun Jin cho biết đã dành nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu về vai diễn cũng như luyện tập thường xuyên trước khi chính thức bấm máy. Chính điều này đã giúp cô khắc họa thành công hình ảnh nữ luật sư trong phim.

Với sức ảnh hưởng từ bộ phim, Seo Hyun Jin liên tục lọt vào top trending của Hàn Quốc và nắm giữ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng diễn viên được yêu thích nhất trong nhiều tuần qua.

Không chỉ trở lại với truyền hình, Seo Hyun Jin còn xuất hiện trên màn ảnh rộng với thử thách hoàn toàn mới. "Đây là vai chính đầu tiên của tôi trong bộ phim điện ảnh. Vì vậy, tôi nóng lòng muốn xem khán giả phản ứng ra sao", nữ diễn viên chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Korea Times.

Cassiopeia là bộ phim đánh dấu vai chính đầu tiên trên màn ảnh rộng của Hyun Jin.

Trong Cassiopeia, cô đóng vai Soo Jin - một luật sư thành đạt. Sau khi ly hôn, cô phải trải qua cuộc sống với tư cách là luật sư cũng là người mẹ. Trong thời gian chuẩn bị cho con gái sang Mỹ du học, cô được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer (thoái hóa thần kinh) sau tai nạn xe hơi. Từ lúc bắt đầu đến khi biến thành một đứa trẻ do mất trí nhớ, chính bố của cô là người đã luôn bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho con gái.

Theo Naver, bộ phim đề cao ý nghĩa của gia đình trong cuộc sống của mỗi con người. Trong đó, Seo Hyun Jin - người đảm nhận vai trò dẫn dắt đã thể hiện hoàn hảo sự chuyển biến đầy kịch tính từ luật sư tài giỏi thành một đứa trẻ do mất trí nhớ.

Những tâm trạng sợ hãi đến đôi mắt trống rỗng khi mất đi ký ức đều được nữ diễn viên thể hiện trọn vẹn, mang lại nhiều xúc cảm cho khán giả. Với hai vai diễn này, người đẹp sinh năm 1985 củng cố vị thế hàng đầu trong làng phim xứ Hàn.