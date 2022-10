Nữ thần tượng người Việt gợi cảm trên thảm đỏ Hàn Quốc

Chiều 8/10, lễ trao giải The Fact Music Awards 2022 được tổ chức tại Olympic Park KSPO DOME ở Jamsil-dong, Songpa-gu, Seoul. Nhiều nhóm nhạc thần tượng đang được khán giả yêu thích như BTS, New Jeans, ITZY, Stray Kid, Le Sserafim… tham gia sự kiện. Hanni Phạm (thành viên mang quốc tịch Việt Nam của New Jeans) là một trong những nữ thần tượng được chú ý ở sự kiện. Ảnh: Top Star News.