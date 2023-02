Nữ thần tượng bị đề nghị cấm hoạt động

Ngày 2/2, tờ Wikitree đưa tin nữ ca sĩ Chuu (cựu thành viên nhóm nhạc LOONA) bác bỏ cáo buộc vi phạm hợp đồng của công ty BlockBerry Creative. Chuu cho biết cô cảm thấy mệt mỏi với những thông tin thất thiệt.

“Tháng 12/2021, tôi thậm chí không biết tới công ty By4M. Tôi và các thành viên không thể chịu đựng việc bị vướng vào những thông tin đầy dối trá”, nữ ca sĩ bày tỏ bức xúc.

Ngày 1/2, tờ Star News cho biết công ty BlockBerry Creative gửi đơn tới Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc và Hiệp hội các nhà sản xuất giải trí Hàn Quốc, đề nghị cấm Chuu tiếp tục hoạt động với lý do vi phạm hợp đồng. BlockBerry Creative khẳng định cựu thành viên LOONA tự ký hợp đồng mới với BY4M Studio từ năm 2021.

Ngoài Chuu, 4 thành viên Heejin, Kim Lip, Jin Soul và Choerry cũng bị công ty quản lý cũ đề nghị cấm hoạt động giải trí. Theo báo cáo độc quyền từ Seoul Kyungjae, các thành viên này đã giành phần thắng trong vụ kiện yêu cầu chấm dứt hợp đồng với BlockBerry Creative.

LOONA ra mắt năm 2018 với 12 thành viên, phát hành tổng cộng 24 album và quay 44 video ca nhạc. Trước đó, công ty quản lý chi tiền để phát hành MV quảng bá từng thành viên. Trong 5 năm LOONA hoạt động, BlockBerry Creative đã đầu tư hơn 17 tỷ won (khoảng 13 triệu USD ) cho nhóm.

Cuối tháng 11/2022, BlockBerry Creative tuyên bố Chuu buộc phải rời nhóm LOONA vì có hành vi lộng quyền, xúc phạm nhân viên. Tuy nhiên, người hâm mộ nghi ngờ lý do công ty quản lý đưa ra bởi Chuu được nhiều đồng nghiệp khen có tính cách tốt bụng, tươi sáng. Nhiều người từng làm việc với nữ thần tượng đứng ra bênh vực cô sau khi BlockBerry Creative đăng tải thông báo.

