Nữ tác giả thống trị nhiều bảng xếp hạng văn học

Khởi đầu nghiệp viết lách với vị thế một nhà văn nghiệp dư, Colleen Hoover đã bán được hơn 20 triệu cuốn sách trên toàn thế giới và có lượng người hâm mộ khổng lồ trên mạng xã hội.

It Ends With Us của Hoover đã "làm mưa làm gió" trên nhiều bảng xếp hạng. Ảnh: AARP.

Có thể thấy cái tên Colleen Hoover (được người hâm mộ gọi là CoHo) thời gian gần đây xuất hiện ở rất nhiều các bảng xếp hạng tác giả ăn khách thế giới.

Thống trị các bảng xếp hạng

Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu ngành sách NPD BookScan, trong top 10 sách bán chạy nhất năm 2022, CoHo có tới 6 tác phẩm và cuốn It Ends With Us ra mắt năm 2016 của bà đã nắm giữ vị trí số 1. Theo The Guardian, tính đến tháng 10/2022, bốn triệu bản It Ends With Us đã được bán ở Mỹ và 20 triệu cuốn sách của Hoover đã được bán trên toàn cầu. Phần tiếp theo của cuốn này có tên It Starts With Us đã được ra mắt vào năm 2022 và bán được kỷ lục 800.000 bản chỉ trong ngày đầu tiên.

Chia sẻ về tác phẩm của CoHo với trang TODAY.com, Lianna Cohen, người dẫn chương trình Get Lit With Lianna cho hay: "Tôi tự coi mình là người sành sỏi về tiểu thuyết lãng mạn và các câu chuyện tình yêu và với tôi, sách của Colleen Hoover là bậc thầy của thể loại này. Mỗi lần đọc sách của 'CoHo', tôi biết mình đang lao vào một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc và đó là điều khiến cho tác phẩm của bà ấy độc đáo".

Theo sau những con số lớn về mặt doanh thu xuất bản, cuốn It Ends With Us cũng đang được chuyển thể thành phim với sự tham gia của nhiều ngôi sao điện ảnh lớn như Blake Lively và Justin Baldoni.

Danh sách 10 tác phẩm ăn khách nhất năm 2022 tính đến hết tháng 12/2022. Ảnh: Forbes.

Sự thành công này đến vào giai đoạn giữa sự nghiệp của Colleen Hoover, một bà mẹ ba con, 43 tuổi ở Texas, Mỹ.

Theo Forbes, Hoover tự xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình Slammed vào năm 2012 và cuốn sách này đã lọt vào danh sách bán chạy nhất của New York Times. Bà đã ra mắt 24 cuốn tiểu thuyết kể từ đó tới nay, trong đó có hai cuốn vào năm 2022.

Ariele Fredman, Phó giám đốc quảng bá và tiếp thị của Atria Books, nhà xuất bản It Starts With Us, cho biết: “Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này. Tôi đã thấy rất nhiều cuốn sách trở thành những tác phẩm ăn khách. Nhưng sức hút lớn như vậy là điều không nhiều người làm được”.

Tác phẩm mới ra mắt năm 2022 của Hoover. Ảnh: AP.

Angelica Manglona, người quản lý tại hiệu sách Buxton Books ở Charleston, Nam Carolina, cũng ngạc nhiên. Bà nói: “Sức mua kéo dài là điều đặc biệt nhất. Chúng tôi đã có nhiều cuốn sách bay khỏi kệ khi vừa ra mắt như Crying at H Mart hay The Summer I Turned Pretty, nhưng thường thì sự quan tâm chỉ kéo dài một tuần hoặc một tháng, và sau đó doanh số bán ra giảm dần. Còn sách của Colleen Hoover vẫn bán chạy”.

Poullas, một giáo sư người Anh, người từng coi William Shakespeare là tác giả yêu thích nhất của mình thì cho biết: “Tôi từng đọc văn học giàu trí thức. Và tôi thấy Colleen Hoover có cách khiến bạn kết nối với các nhân vật và sự lựa chọn ngôn ngữ của cô ấy khiến tôi rung động. Cô ấy làm cho tôi cảm nhận được rất nhiều điều”.

Sức hút và sự tranh cãi trong tác phẩm của Hoover

Trên thực tế, cảm xúc mà các tác phẩm của Hoover mang tới không hề màu hồng. It Ends With Us mở đầu bằng một cuộc gặp không mấy dễ chịu: Lily Bloom tốt bụng, xinh xắn và trẻ trung đang dành một chút thời gian cho riêng mình trên sân thượng ở Boston thì tình cờ chứng kiến một người đàn ông điển trai với bắp tay ấn tượng đá vào một chiếc ghế ngoài hiên. Người đàn ông này hóa ra là Ryle Kincaid, một bác sĩ giải phẫu thần kinh giàu có.

Cuốn sách ghi lại mối quan hệ của họ đầy rẫy bất đồng về tình dục và rất nhiều cảnh tranh cãi bạo lực. Về cốt lõi, It Ends With Us là một câu chuyện về bạo lực gia đình. Trong lời bạt, Hoover chia sẻ rằng câu chuyện được lấy cảm hứng từ mối quan hệ độc hại của cha mẹ bà. Cha bà đã bạo hành mẹ bà và hai người chia tay khi CoHo còn nhỏ.

Còn trong It Starts With Us, chủ đề lạm dụng trong gia đình vẫn được tái hiện. Sau một khoảng thời gian nữ nhân vật chính bị quấy rối và ám ảnh bởi bạn đời Ryle - người có bản tính ghen tuông và thích kiểm soát, thì Lily đã được tự do theo đuổi tình yêu đích thực của mình. Người này là mối tình đầu của Lily và là một đầu bếp thành công ở Boston.

Giống như nhiều tác giả có sách bán chạy nhất hiện nay, Hoover không quá quan tâm đến việc phát triển nhân vật. Trong khi hệ thống nhân vật của Hoover không quá phức tạp thì điều thu hút độc giả đến với tiểu thuyết của bà nằm ở cách xây dựng nhân vật và cốt truyện. Những nhân vật của bà thường mang trong mình những tổn thương trong quá khứ hoặc những tội lỗi trong quá khứ. Câu chuyện sẽ tiềm ẩn nhiều khúc mắc, cốt truyện được đẩy lên cao trào và diễn biến tâm lý được xử lý một cách uyển chuyển.

Dù rất ăn khách, các tác phẩm của Hoover cũng gây nhiều tranh cãi trong giới phê bình. Ảnh: The Guardian.

Như nhà phê bình Parul Segal đã viết trong bài bình luận về trào lưu viết tiểu thuyết tâm lý trên tờ New Yorker: “Cốt truyện về những nỗi đau tâm hồn không hướng sự tò mò của chúng ta về tương lai mà đưa chúng ta quay trở lại quá khứ (để hỏi Chuyện gì đã xảy ra với nhân vật?). Và Hoover đã mang đến những câu chuyện chứa đầy quá khứ đau thương và được giải quyết bằng những công cụ cơ bản của văn học: loạt tình tiết phụ phức tạp, mạng lưới mâu thuẫn, những câu văn ấn tượng đến mức độc giả phải đọc đi đọc lại. Bản thân những cuốn sách của Hoover đã là chuẩn mực cho thể loại này”.

Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cũng đã chỉ trích các tác phẩm của Hoover, cho rằng đã phơi bày trần trụi nhiều nỗi đau và có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý độc giả. Nhà phê bình Laura Miller viết trên trang Slate rằng: “Có một sự thiếu suy nghĩ khi cho rằng việc trải qua những nỗi đau sẽ khiến ai đó trở nên thú vị hoặc sâu sắc hơn”. Mục New York Times Book Review phần lớn cũng bỏ qua tác phẩm của bà.

Với sự tranh cãi lớn trong giới phê bình và một lượng độc giả lớn, có thể thấy các tác phẩm của Hoover sẽ hứa hẹn nhiều điều trong thời gian tới. Theo tờ Times, bà đang có hợp đồng phát hành thêm 6 cuốn sách nữa trong vòng 5 năm tới với các nhà xuất bản Hachette, Simon & Schuster và Amazon Publishing.