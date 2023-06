Nữ streamer nổi tiếng Hàn Quốc bị sát hại ở Campuchia

Ngày 11/6, Topstar News đưa tin Byun Ah Yeong - BJ (Broadcast Jockeys) nổi tiếng tại Hàn Quốc - qua đời ở tuổi 33. Nguyên nhân cái chết của Byun Ah Yeong được cảnh sát thông báo là nghi vấn bị sát hại ở Campuchia. Vụ án hiện gây rúng động dư luận Campuchia và Hàn Quốc.

Theo Topstar News, thi thể Byun Ah Yeong được cảnh sát Campuchia phát hiện vào ngày 6/6 tại một mương nước ở ngoại ô tỉnh Kandal. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ một cặp vợ chồng người Trung Quốc. Danh tính 2 nghi phạm là họ Lại (nam, 30 tuổi) và họ Thái (nữ, 39 tuổi). Cả hai điều hành phòng khám chữa bệnh ở Phnom Penh.

Nhật báo Rasmei Kampuchea cho biết nghi phạm Lại và Thái đã thừa nhận hành vi vứt xác Byun Ah Yeong. Cặp vợ chồng phủ nhận sát hại cô gái người Hàn Quốc. Nghi phạm khai Byun Ah Yeong đã đến phòng khám của họ truyền dịch và tiêm huyết thanh vào ngày 4/6. Sau đó, cô đột ngột lên cơn co giật và tắt thở. Sau khi Byun Ah Yeong tử vong, vợ chồng nghi phạm đã dùng xe riêng chở xác nạn nhân đến tỉnh Kandal để phi tang.

Tuy nhiên, theo tờ báo, khám nghiệm tử thi cho thấy cái chết của Byun Ah Yeong không đơn giản là sự cố y khoa. Báo cáo của pháp y ghi nhận cổ nạn nhân bị gãy, mặt và cơ thể có vết bầm, bỏng, nghi ngờ đã bị bạo hành trước khi mất. Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ án. Những người bạn đi du lịch cùng Byun Ah Yeong cũng đã bị triệu tập để thẩm tra.

Byun Ah Yeong sinh năm 1990, là BJ được khán giả yêu thích của Afreeca TV. Cô có hơn 150.000 người theo dõi. Trên mạng xã hội, khán giả để lại những bình luận tiếc thương, tưởng nhớ Byun Ah Yeong.

