Nữ sinh Mỹ nhận hai bằng cử nhân khi mới 17 tuổi

Ở tuổi 17, Salenah Cartier trở thành người trẻ nhất tốt nghiệp ĐH Houston (Mỹ). Ngoài hai bằng cử nhân, nữ sinh còn có thêm chứng chỉ từ Cao đẳng Kinh doanh C.T. Bauer.

"Nó đúng kiểu giấc mơ thành sự thật", Salenah Cartier, từ Texas, Mỹ, chia sẻ về việc tốt nghiệp ĐH Houston khi mới 17 tuổi.

Salenah luôn biết mình làm mọi việc nhanh hơn những người khác. Và giờ đây, danh sách thành tựu vượt lứa tuổi của nữ sinh nghèo có thêm việc tốt nghiệp đại học.

Salenah Cartier nhận hai bằng cử nhân và một chứng chỉ từ trường cao đẳng khi mới 17 tuổi. Ảnh: Salenah Cartier.

Tự học ở nhà vì bị bắt nạt

Salenah Cartier trưởng thành trong gia đình đơn thân với 4 anh chị em. Kinh tế không mấy khá giả. Bù lại, em thể hiện trí tuệ vượt trội từ rất sớm.

Salenah biết đọc khi mới 2 tuổi. 3 tuổi, em biết làm toán. Lên 4 tuổi, các phép toán phức tạp không còn có thể làm khó cô bé Salenah Cartier.

Em học sớm. Là người nhỏ tuổi nhất trong lớp song luôn đứng đầu lớp khiến Salenah trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Năm học lớp 6, mẹ quyết định cho Salenah tự học tại nhà hoàn toàn. Em bắt đầu tham gia chương trình home-schooling được thiết kế theo trình độ tiếp thu, tiến độ học của người học. 7 tuổi, thần đồng ở Texas đã học đến lớp 8.

"Ở tuổi 14, tôi biết vào đại học là chặng đường kế tiếp. Tôi cần thử thách mới và việc học đại học mang đến cho tôi cơ hội hoàn hảo trong học tập cùng như phát triển về mặt xã hội", Salenah chia sẻ trên Because of Them We Can.

Cùng năm, nữ sinh tốt nghiệp trung học và theo học chương trình kép tại Cao đẳng Lone Star ở Kingwood. Để có tiền học tiếp, Salenah học cách cân bằng tài chính, chi tiêu tiết kiệm đồng thời bán sách cũ trên một trang thương mại điện tử.

Hoàn thành chương trình cao đẳng, em học chuyển tiếp lên ĐH Houston.

"Hành trình đó bắt đầu từ năm 2018 và kết thúc năm 2020. Lúc mới vào đại học, tôi biết mình muốn gì. Tôi muốn tìm cách tác động tích cực lên cuộc sống người khác thông qua nghiên cứu sự phát triển của con người", Salenah Cartier viết trên Instagram cá nhân.

Ông Sylvester Turner - Thị trưởng thành phố Houston - gửi lời chúc mừng tân cử nhân Salenah. Ảnh: Sylvester Turner.

Cân nhắc tranh cử tổng thống trong tương lai

Với Salenah, ĐH Houston là "sự lựa chọn hoàn hảo". Tại đây, em được giảng viên chào đón, dễ dàng kết bạn với những người xung quanh - điều em chưa làm được hồi học tiểu học.

Trước rất nhiều lựa chọn, Salenah Cartier quyết định học đại học tại ĐH Houston còn do chịu ảnh hưởng từ ông Sylvester Turner - Thị trưởng thành phố Houston.

"Ông ấy là người gốc Houston, từng học tại Harvard rồi trở lại Houston để cống hiến cho cộng đồng nơi đây. Tôi hy vọng một ngày nào đó, mình cũng có thể theo bước chân ông", Salenah tâm sự.

Một người khác cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc đời Salenah Cartier là mẹ em. Salenah chia sẻ mẹ luôn truyền động lực học tập, nuôi dưỡng trí tuệ cho em.

Từ rất sớm, bà Cartier đã khuyến khích con gái tìm tòi để xác định xem mình muốn làm gì trong cuộc sống và cách để tạo ảnh hưởng đến thế giới xung quanh.

Nhờ sự động viên, hỗ trợ của mẹ, Salenah Cartier bước nhanh trên con đường học thuật. Và ở tuổi 17, trong khi phần lớn bạn bè cùng trang lứa còn chưa vào đại học, em đã nhận bằng cử nhân khoa học ngành Tâm học, bằng chuyên ngành phụ về Phát triển Con người và Khoa học Tiêu dùng.

Ngoài ra, nữ sinh tài năng ở Texas còn nhận thêm chứng chỉ Định hướng làm chủ doanh nghiệp từ Cao đẳng Kinh doanh C.T. Bauer.

Là người nhỏ tuổi nhất tốt nghiệp ĐH Houston, Salenah Cartier nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhà trường. Hiệu trưởng Renu Khator còn gọi điện để chúc mừng và dặn dò nữ sinh tài năng trước thềm tốt nghiệp.

"Trước khi theo đuổi bất cứ điều gì, em hay chắc chắn mình thực sự đam mê nó. Nếu không, một trở ngại nhỏ cũng có thể trở thành rào cản lớn", Salenah vẫn luôn nhớ lời khuyên từ cô hiệu trưởng trong cuộc trò chuyện.

Thực tế, Salenah Cartier rất rõ con đường của mình. Em mong muốn có thể giúp đỡ những người kém may mắn trong xã hội thông qua giáo dục.

Nữ sinh nghèo khát khao trở thành nhà giáo dục, nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách để hỗ trợ trẻ em thiệt thòi.

"Em hy vọng những thành tích mình đạt được sẽ truyền cảm hứng tới mọi người. Rõ ràng, không bao giờ quá sớm hay quá muộn để theo đuổi mục tiêu", tân cử nhân tâm sự.

Chặng đường kế tiếp, Salenah Cartier sẽ theo học chương trình thạc sĩ tại trường Sư phạm thuộc ĐH Houston đồng thời tham gia các lớp học thuộc chương trình tiến sĩ.

Em đặt mục tiêu nhận bằng thạc sĩ, bắt đầu giảng dạy và tập trung lấy bằng tiến sĩ từ mùa thu năm tới. Nữ sinh nghèo hướng tới nghiên cứu tác động của nghịch cảnh đầu đời đối với sự phát triển trong nhận thức.

Salenah Cartier cho biết thêm trong tương lai, em sẽ cân nhắc việc tranh cử tổng thống. Phó tổng thống Kamala Harris vừa đắc cử là nguồn cảm hứng cho em.

"Toàn bộ sự nghiệp chính trị của bà ấy giúp em nhận ra bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và phụ nữ thuộc về mọi không gian", Salenah chia sẻ.